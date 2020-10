Obama langer ut mot Trumps falske nyheter

- Trump er et symptom og en katalysator, sier Obama om sin etterfølger.

Barack Obama har brutt et viktig prinsipp for amerikanske eks-presidenter, nemlig å kritisere sin etterfølger offentlig. Det gikk riktignok litt tid før den tidligere beherskede presidenten begynte å offentlig kritisere USAs president Donald Trump. Men etter hvert har det stadig vekk kommet flere drypp fra den kanten.

Onsdag denne uken går han nok en gang til frontalangrep på president Trump.

Det skjer under et intervju med den liberale podcasten «Pod Save America», hvor Obama tar nok et oppgjør med det han omtaler som Trumps spredning av misvisende informasjon.

- Trump er et symptom på desinformasjon og en katalysator for det, sier Obama.

- Når du ser på de sinnssyke konspirasjonsteoriene som for eksempel QAnon, som siver inn i hovedstrømmen til Det republikanske partiet, så sier det oss at det ikke lenger finnes noe rekkverk rundt det medie-økosystemet, sier Obama.

Les også: Twitter blokkerer deling av kontroversiell Biden-artikkel - Trump er rasende

Donald Trump Foto: SAUL LOEB / AFP

- Anklagene er så absurde

Obama er også tydelig frustrert over at Trump fortsetter med å fremme konspirasjonsteorier, og han er tydelig skuffet over republikanere som ikke tar avstand fra disse grunnløse påstandene.

Obama viser til Trumps gjentatte påstander om at Obama og Biden spionert på Trump-valgkampanjen i 2016. Trump har også bedt justisminister William Barr om å tiltale Biden og Obama for spionasje.

- Anklagene er så absurde at til og med republikansk-kontrollerte komiteer som ser på dette, har avvist dem. Og justisminister Barr har avvist dem, sier Obama.

- Jeg er skuffet over at republikanere, som vet bedre, ikke har tatt ham på dette.

Les også: Donald Trumps predikerte vinnersjanse er nøyaktig lik som på samme tid i 2016

Galskap som pumpes ut

Obama langer også ut mot den konservative delen av amerikanske medier, og beskylder dem for å fremme partiskhet til fordel for Trump, men på bekostning av Det republikanske partiet.

- Trump uttrykker eller speiler, og på noen måter utnytter eksplisitt, og tar tak i all den galskapen som pumpes ut gjennom disse kanalene hver eneste dag, sier Obama.

Obama er heller ikke nådig når han beskriver Trumps utenrikspolitiske kvaliteter, eller mangel på sådan.

- Det er ikke sånn at Trump har vært så veldig aktiv internasjonalt de siste fire årene. Sannheten er at han verken har tålmodigheten eller fokuset til virkelig å kunne endre amerikansk utenrikspolitikk i noe vesentlig grad, sier Obama.

- Det han har gjort, er å prøve å desimere (sterkt redusere red.anm.) hele vår utenrikspolitiske infrastruktur, sier Obama.

- Drepte bin ladens dobbeltgjenger

Det er ingen stor hemmelighet at president Trump bidrar til sprenging av misvisende, konspiratoriske og falske nyheter på sosiale medier. De store plattformgigatene Facebook og Twitter har ved flere anledninger fjernet Trumps meldinger med begrunnelse om at de er misvisende eller usanne.

Les også: Trump har økt USAs underskudd og gjeld

Så sent som tirsdag denne uken spredde Trump nok en gang usanne og falske nyheter på sin Twitter-konto. Presidenten re-tvitret en melding som viste til en falsk nyhetsartikkel som innholdt grunnløse konspirasjonsteorier, skriver Forbes.

Konspirasjonsteorien var knyttet til QAnon, og lyder som følger: «Biden og Obama kan ha fått Seal Team 6 (de som sto bak aksjonen mot Osama bin laden red.anm.) drept».

Ifølge konspirasjonsteorien skal Obama ha drept Osama bin Ladens dobbeltgjenger i aksjonen i Pakistan i mai 2011, og at terrorlederen fortsatt er i live. En annen teori som Trump har gitt oppmerksomhet til, er at hele aksjonen mot Osama bin Laden var iscenesatt, skriver Forbes.

Biden-kampanjen har slått hardt tilbake mot Trumps spredning av konspirasjonsteoriene, og omtaler presidenten som «seriøst sprø».

QAnon

I korte trekk er QAnon en utstrakt konspirasjonsteori som påstår at president Donald Trump fører en hemmelig krig mot en mektig og global gruppe satandyrkende, pedofile samfunnstopper i staten, næringslivet og media.

Denne kabalen, altså en hemmelig sammenslutning, omtales av QAnon som «dypstaten», representert ved blant annet Hillary Clinton og ikke minst Barack Obama som en slags skyggepresident.



Hovedpersonen i konspirasjonsteorien kaller seg selv for «Q». Bokstaven er en referanse til sikkerhetsklareringen «Q» i det amerikanske energidepartementet, mens «Anon» er en forkortelse for «anonym».

QAnon-tilhengerne tror at «Q» sitter på enorme mengder med innsideinformasjon om hva som faktisk foregår i verden. «Q» poster kodede beskjeder regelmessig på internettforum for å «informere» Trump-tilhengere om denne hemmelige, pågående krigen.

Samtidig skal QAnon-tilhengerne forberedes på en kommende hendelse der alle de onde dypstat-folkene blir arrestert og henrettet.