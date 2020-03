OBOS' deleie-ordning: Fordeler og ulemper ved slike «samboerskap»

- Du kan med god grunn spørre hvorfor OBOS skal ha en slik forkjøpsrett, for den er ikke begrunnet og er lite fordelaktig for deg.

Skrevet av: Ole Christian Høie, pensjonert advokat

Nettavisen omtalte for noen uker siden et nytt boligkonsept - «OBOS deleie».

Hvis man kan kjøpe minst halvparten av en nybygget OBOS-leilighet, tilbyr OBOS seg å eie resten i inntil 10 år.

Ordningen skal gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet, og i tillegg får man muligheten til å kjøpe seg opp og bli eneeier.

Denne løsningen kan dessuten være et godt tilbud til de mange som opplever samlivsbrudd.

Man betaler markedsleie for OBOS eierandel så lenge sameiet varer, og begge parter betaler sin andel av de månedlige fellesutgiftene.

Deleie ved prisvekst og fall i boligmarkedet

Markedet i Oslo har gått oppover i mange år, så hvis du vil øke eierandelen din, må du naturligvis betale OBOS for mulig verdistigning i perioden. Hvis markedet faller, kan det også se gunstig ut å kjøpe seg opp.

Den muligheten vil imidlertid ikke OBOS gi deg, så hvis du vil benytte kjøpsopsjonen din i et fallende marked, må du – til tross for at den har falt i verdi - betale det samme som leilighet-en opprinnelig kostet.

OBOS vil altså ha sin del av kaken ved salg i et stigende marked, men er ikke villig til å ta tap hvis markedet faller.

OBOS har forkjøpsrett og kan kreve boligen solgt etter 10 år

Hvis du ikke benytter kjøpsopsjonen, kan OBOS kreve boligen solgt etter 10 år. Du bør derfor legge en plan for å bli herre i eget hus. Og får du en samboer, kan du fritt selge noe av andelen din.

Men la oss si at dere får barn og trenger noe større, eller at dere bare vil flytte til et annet sted i byen. Da kan du bli møtt med at OBOS vil gjøre forkjøpsrett gjeldende og ønsker å tre inn i høyeste bud.

Du kan med god grunn spørre hvorfor OBOS skal ha en slik forkjøpsrett, for den er ikke begrunnet og er lite fordelaktig for deg.

Riktignok kan det være fristende for OBOS å bli sittende med leiligheten i håp om at markedet skal stige igjen hvis det har falt, men hvis boligen har steget i verdi skal jo fortjenesten ved salget deles mellom dere uansett, så OBOS trenger egentlig ikke noen forkjøpsrett.

En forkjøpsrett er dessuten et salgslyte for deg, for du må regne med at kjøpere kan foretrekke å se seg om etter noe annet på grunn av den. OBOS bør vurdere å fjerne forkjøpsretten fra ordningen, og det vil dessuten gi bedre balanse i styrkeforholdet mellom partene.

Det står videre i reglene at du kan kreve sameiet oppløst, og det er en annen måte å fremtvinge et salg på, men ikke nødvendigvis en god løsning for noen av partene. Du kan heller ikke nedbetale din andel av fellesgjelden underveis. Hva så med oppussing?

Hvis du i løpet av 10-årsperioden vil pusse opp leiligheten eller foreta påkostninger som kan øke verdien, hva da?

Du står fritt til å gjøre det, men da må du betale for det selv, og du vil ikke bli godskrevet noen del av verdiøkningen, for din «sleeping partner» skal like fullt ha halvparten av fortjenesten ved salg.

Det er positivt at OBOS vil hjelpe folk inn på boligmarkedet, men alt er ikke like rosenrødt med denne ordningen, sett fra kjøpers ståsted.

OBOS forkjøpsrett ved salg i markedet bør fjernes, og for å oppnå bedre balanse mellom partene, bør nok også flere av de andre reglene vurderes en gang til.