Obos friskmelder boligmarkedet

Obos-prisene i Oslo steg med 0,3 prosent i mars. Dermed har prisene steget med 4,7 prosent hittil i år.

– Etter et helt kvartal med sammenhengende prisvekst, mener vi at fallet i bruktboligprisene er over for denne gang, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

I mars var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i Oslo-området 58.677 kroner. Det er 0,3 prosent høyere enn måneden før, men 8,7 prosent lavere enn i mars 2017.

– Den positive trenden i bruktboligprisene fortsetter. Vi ser også tegn på et vendepunkt til det positive i nyboligsalget så langt i 2018, sier Obos-sjefen.

På landsbasis var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger 51.598 kroner i mars. Det er 0,5 prosent høyere enn i februar og 8,2 prosent lavere enn i mars 2017. Hittil i år har Obos-prisen på landsbasis steget med 4,3 prosent.

I mars ble det foretatt 739 eierskifter i Obos-tilknyttede boliger.

Den nasjonale boligprisstatistikken for mars legges fram torsdag.

