Ocasio-Cortez: - Ble kalt «bitch» av toppolitiker

Det politiske stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez hevder hun ble kalt «bitch» av toppolitikeren Ted Yoho.

Kongresspolitikeren Alexandria Ocasio-Cortez er vant med tøffe debatter. Hun er kjent for å være en av de nye og radikale stemmene i det demokratiske partiet, og har fått mye oppmerksomhet etter hun danket ut veteranpolitikeren Joe Crawley i kampen om New Yorks 14. valgdistrikt.

Se video øverst i saken.

I et USA preget av opptøyer, demonstrasjoner og kriminalitet ble debatten mellom Ocasio-Cortez og hennes kollega Ted Yoho opphetet. Etter hun uttale at hun mener skytinger og drap i amerikanske storbyer har en sammenheng med arbeidsledighet og fattigdom ble den republikanske kongressrepresentanten Ted Yoho forbannet.

STYGGORD: Kongresskvinne Alexandria Ocasio-Cortez anklager kongressmann Ted Yoho for å ha kalt henne «a fucking bitch». Foto: (AP)

Les mer: Kriminaliteten skyter i været i New York City: – Hvem i helvete vil være politi nå?

Han sa at hennes uttalelser var «avskyelige», og ifølge Ocasio-Cortez kalte han henne for «a fucking bitch» foran journalister. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Yoho har hverken bekreftet eller avkreftet kommentarene direkte, men beklaget for at diskusjonen ble så opphetet.

Les også: Stygge tall for Trump, flere ber om trygd

ANKLAGES FOR STYGT SPRÅK: Kongressmann Ted Yoho representerer Floridas tredje valgdistrikt, og har sittet i kongressen siden 2013. Foto: J. Scott Applewhite (AP)

– Jeg har vært gift i 45 år og har to døtre. Jeg er veldig bevisst på hva jeg sier. Det stygge språket som enkelte i pressen hevder jeg sa, ble aldri sagt til min kollega (Ocasio-Cortez), og hvis de ble oppfattet slik, så beklager jeg for misforståelsen. Jeg kan ikke beklage for min lidenskap, for å elske Gud, min familie eller mitt land, sa han under en tale i kongressen.

Les mer: Trump skal sende sikkerhetsstyrker til Chicago og Albuquerque

Ocasio-Cortez gikk til angrep på Yoho for kommentarene.

– Alle kvinner har møtt dette. I en eller annen form eller en eller annen situasjon i løpet av våre liv. Dette er ikke noe nytt. Og det er problemet. Yoho var ikke alene. Han gikk skulder til skulder med kongressrepresentant Williams. Denne saken er ikke om et tilfelle. Det er en kultur. En kultur hvor vi aksepterer vold og voldelig språk mot kvinner, sa Ocasio-Cortez.

I etterkant har Ocasio-Cortez fått mye støtte i sosiale medier og av kolleger i politikken. På Twitter takker hun for støtten.