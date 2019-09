Offentliggjør transkript av Trumps Ukraina-samtaler

Utskriften mellom president Donald Trump og Ukrainas president er nå offentliggjort.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): USAs president skal ha presset Ukrainas president Volodymr Zelensky til å etterforske Joe Biden, melder Fox News.

Det viser utskriften av samtalen mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som nå er offentliggjort.

Les hele samtalen mellom Trump og Ukrainas president her.

Trump svarte kort tid senere følgende på Twitter:

- Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!

Vil stille Trump for riksrett

Representantenes hus begynte å tirsdag prosessen for å stille Trump for riksrett.

Bakgrunnen for beslutningen er at Det demokratiske partiet vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte en etterforskning av Hunter Biden, sønnen til tidligere visepresident Joe Biden.

En ansatt i amerikansk etterretning slo alarm om telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj og varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson.

Fungerende nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire, har nektet å gi etterretningskomiteen en kopi av varselet.

Joe Biden håper å bli Demokratenes kandidat og Trumps hovedutfordrer i presidentvalget neste år.