Offiser Jan Ivar Hoff er død

Hoff tjenestegjorde i flere land, og fikk Forsvarets medalje for edel dåd i 2018 for sin innsats i Sør-Sudan.

Offiseren reddet blant annet en konge i det afrikanske landet, som var en av tre dramatiske hendelser i Sør-Sudan han fikk Forsvarets medalje for edel dåd. Hoff var oberstløytnant og nestkommanderende for Heimevernet i Agder og Rogaland (HV-08).

Hoff tjenestegjorde for Norge i ti land: Libanon, Bosnia-Hercegovina, Italia, Albania, Storbritannia, Irak, Tyskland, Afghanistan, Syria og sist i Sør-Sudan.

Oslo 20180508. Jan Ivar Hoff får forsvarets medlje for Edel dåd av forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Jan Ivar Hoffs bortgang, skriver sjef for heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen i en e-post til VG.

Reddet afrikansk konge

Hoff startet sin lange karriere i Forsvaret på Befalskolen i Infanteriet i 1980, og var stabssjef i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 inntil nylig.

Det var i 2018 at Hoff som FN-offiser var en del av et farlig oppdrag, hvor Shilluk-kongen ble reddet sammen med livet til mer enn 500 sivile, noe VG omtalte i en stor artikkel.

Hoff sa til VG at kongen var svært takknemlig i ettertid, og at det fikk politiske ringvirkninger for det lille, afrikanske landet.

Fikk kreft

Oberstløytnanten fikk påvist kreft i 2016, og var åpen om sin kamp helt til det siste. Hoff bodde 30 år på Jæren, men vokste opp i Fredrikstad og Finnmark.

Han ble 58 år gammel.