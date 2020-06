Offisiell obduksjonsrapport: Floyd var smittet av koronaviruset

George Floyd, som døde etter en brutal arrestasjon, testet positiv for koronaviruset både før og etter sin død.

BANGKOK / NEW YORK (Nettavisen): Medical Examiner's Office i Hennepin County i staten Minnesota offentliggjorde onsdag en 20 sider offisiell obduksjonsrapport etter døden til George Floyd (46).

Koronatesten av Floyd, som ble utført 3. april, påviste virusets genetiske kode (RNA). En test etter hans død viser at Floyd fortsatt hadde viruset i kroppen. Det skriver NBC.

Ifølge obduksjonsrapporten betyr dette at Floyd mest sannsynlig var asymptomatisk fra den tidligere infeksjonen. Det er foreløpig ikke klart om Floyd hadde utviklet symptomer tidligere på året eller var en asymptomatisk bærer gjennom hele smitteperioden.

Ifølge det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er en positiv RNA-test ikke ensbetydende med at at viruset er smittsomt.

Tidligere i uken konkluderte Medical Examiner's Office med at Floyds død skjedde da han ble holdt nede av poltimannen Derek Chauvin, som nå er drapssiktet. Dødsårsaken er oppgitt å være hjertestans som følge av kompresjon mot nakke og kropp. I rapporten står det også at Floyd hadde flere betydelige underliggende helsetilstander, blant annet hypertensiv hjertesykdom, fentanyl-rus og nylig meta-amfetaminbruk.

Funnene til Medical Examiner's Office står i sterk kontrast til en uavhengig obduksjonsrapport laget av patologer på oppdrag fra familien til Floyd. Denne konkluderer med at Floyd ikke hadde noen underliggende helsetilstander av betydning og at hans død skyldes den brutale arrestasjonen.