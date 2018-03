Ofre etter venezuelansk fengelbrann lagt i massegrav

Minst 32 av de 68 ofrene etter fengselsbrannen i Valencia i Venezuela er blitt gravlagt i massegrav.

De døde side ved side, og slik er mange av dem blitt gravlagt også, melder nyhetsbyrået AP.

Gråtende pårørende ankom kirkegården fredag for å ta et siste farvel med sine kjære. Gravarbeidere opplyser at de i to døgn hadde laget tre store massegraver for minst 32 av ofrene som mistet livet i brannen i fengselet onsdag denne uken. Enkle hvite kors med håndskrevne navn, fødselsdato og dødsdato ble lagt rundt graven.

Pårørende, menneskerettighetsaktivister og internasjonale aktører legger nå press på venezuelanske myndigheter for å få klarhet i hva som egentlig skjedde under brannen.

Venezuelanske myndigheter har vært relativt tause om saken og så langt kun bekreftet dødstallet.

Brannen onsdag var en av de verste fengselsbrannene i landets historie. Flere innsatte skal ha tatt en vakt til gissel og satt madrasser på fyr i fengselet, som besto av en celleavdeling på en politistasjon. Brannen skal så ha kommet ut av kontroll. 68 personer ble bekreftet døde i det som ble omtalt av riksadvokat Tarek William Saab som et kaotisk rømningsforsøk.

Dårlige fengselsforhold blir sett på som en årsak til opprøret, ifølge DPA.

(©NTB)

Mest sett siste uken