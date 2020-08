Og DER kom anbefalingen om munnbind også her i Norge ...

I dag kommer anbefalingen om at vi bør bruke munnbind i enkelte situasjoner også her i Norge. Det var på tide.

Verdens helseorganisasjon har anbefalt det lenge. Det har også helsemyndighetene i de aller, aller fleste land i verden. Men ikke her hjemme.

Her i Norge har fagfolkene ment at munnbind heller vil kunne gi mer smitte, fordi vi fikler med dem, tar oss oftere til ansiktet, glemmer å holde avstand, gir falsk trygghet, og så videre.

Dette er det sikkert noe i. Men spørsmålet er om disse farene overgår de åpenbare fordelene.

Ikke misforstå: Jeg mener norske myndigheter i det store og hele har taklet korona-pandemien bra. Det viser også smitte- og dødstallene, særlig sammenliknet med vårt nærmeste naboland Sverige.

Men nå stiger tallene, noen steder ukontrollert. Antakelig fordi vi ved inngangen til sommeren slappet for mye av, senket skuldrene, vi tok det ikke så alvorlig lenger. Om vi brukte munnbind, hadde det kanskje minnet oss på at vi fortsatt var i starten av en pandemi.

Uansett er det jo påfallende at Norge skulle være omtrent det eneste landet i verden med helsemyndigheter som klarte å se disse skjulte farene ved munnbind - farer som verken asiatene eller Verdens helseorganisasjon var i stand til å oppdage. Som jeg skrev i en kommentar tidlig i vår:

«Mens asiatene, på sin side, mener at vår vestlige arroganse nærmer seg det utålelige. De forsøker også å rette opp i den ganske vanlige misforståelsen her i Vesten:

De bruker ikke munnbind for å beskytte seg selv. De har primært på seg munnbind for å beskytte andre. Det er vanlig folkeskikk, at hvis du føler at du brygger på noe - ja, da tar du på deg munnbind for å ikke smitte dine medmennesker».

I ettertid er det også åpenbart at det «helsefaglige» norske rådet om å ikke bruke munnbind for en stor grad var begrunnet i at vi rett og slett ikke hadde munnbind. At det skjulte manglende beredskap. Som jeg også skrev:

«Vi vet alle at det er lett å lage begrunnelser ut fra livets realiteter. Om vi ikke har munnbind, er det selvsagt dumt på påby dem».

Nå har vi munnbind. Og jeg er glad for at norske myndigheter endelig følger resten av verden.

- Vi vil anbefale bruk av munnbind eller tøymunnbind i enkelte situasjoner, i noen geografiske områder og for en begrenset tidsperiode, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding.

Senere i ettermiddag vil regjeringen gjøre rede for hvilke situasjoner det gjelder. Da bør det også være med noen ord om hvorfor i all verden de ikke har kommet med denne anbefalingen før.