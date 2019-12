Økende forespørsel etter «stille» fyrverkeri

Flere og flere ønsker å kjøpe fyrverkeri uten det karakteristiske smellet.

Fyrverkeri både spraker og smeller, og beveger du deg utendørs rundt midnatt ved årskiftet vet du akkurat hva slags lydbilde vi snakker om. Men visste du at det finnes «stille» fyrverkeri?

Flere og flere ønsker å kjøpe denne formen for pyroteknikk. Det forteller talsperson for Norsk Fyrverkeriforening, Rikard Spets til Nettavisen:

– De fleste av våre medlemmer tilbyr denne typen produkter, og vi merker en økende forespørsel, gjennom at flere og flere distributører tar dette inn og markedsfører det.

Like stille som en vanlig samtale

Direktør for det britiske fyrverkeriselskapet First Galaxy, Lee Smith, forteller til BBC at bakkeeffekter kan være «helt stille», mens prosjektilfyrverkeri produserer rundt 70 desibel - som er omtrent like høylydt som en vanlig samtale eller avgangshallen på Oslo S. Til sammenligning har vanlig fyrverkeri en desibel på rundt 150-170, mens en jetmotor ligger på rundt 150.

POSITIV: Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening er positiv til «stille fyrverkeri». Foto: (Wikipedia)

Bryllup og gårder



Men er det så populært som Norsk Fyrverkeriforening skal ha det til? På årets siste dag skriver BBC: «Nyttårsraketter: Hvorfor bruker ikke flere folk stille pyroteknikk?»

Smith forteller at han har brukt «stille» fyrverkeri i 15 år. Han begynte å bruke det da han ble bedt om å sette sammen et lysshow i et bryllup som hadde støybegrensninger. Dette sådde frøet for en økende interesse for denne type pyroteknikk:

– Vi drar til mange 'snobbete' gårder og hus som fungerer som bryllupssteder, men som også brukes til landbruk, sier Smith til kanalen.

– På disse stedene er det viktig at fyrverkeriet ikke skremmer husdyrene, og ikke irriterer naboene.

BBC har pratet med hundeeier Una Race, som setter pris på at muligheten er der for folk flest, men mener at man fremdeles har et stykke å gå:

– Jeg synes stille fyrverkeri er et stort skritt fremover, og et skritt i riktig retning, men det er kanskje ikke løsningen, sier hun.

– Minst like gode visuelle effekter

Spets i Norsk Fyrverkeriforening forteller at denne type pyroteknikk er populært blant nordmenn i tettbygde strøk som ønsker å ta hensyn til naboen, enten det er mann, hund, katt eller hest hos sidemannen som reagerer på smellet. Og alternativet kan være like bra som originalen, mener han:

– Mange av disse stille effektene gir minst like gode visuelle effekter som de andre. Og for flere er dette det viktigste med fyrverkeriet, selv om det ikke smeller like høyt.

Men uansett om du skal tenne på stille eller ordinært fyrverkeri i kveld er oppfordringen fra Spets klar og tydelig:

– Husk beskyttelsesbriller og hold avstand!