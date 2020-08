Øker kraftig i Amazonas: - Setter hele verden i fare

- Et resultat av den politikken som Brasil har ført, sier ekspert.

Avskogingen i Amazonas har økt kraftig det siste året, sammenlignet med året før, viser tall fra Brasils romforskningsinstitutt (INPE).

INPE overvåker verdens største regnskog fra satellitter og konstaterer at 9.205 kvadratkilometer er hogd og brent de siste tolv månedene, et område på størrelse med Kypros. Dette er en økning på 34 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

– Avskogingen er et resultat av bevisst politikk, sier Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Eggen.

– Det er en varslet katastrofe, som vi har advart om lenge, sier han.

Les også: Stadig flere branner i Amazonas tross forbud

Norske milliarder

Norge har det siste tiåret bidratt med hele 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i Amazonas, som et ledd i arbeidet med å redusere utslipp av skadelige klimagasser.

Utbetalingene til fondet ble stanset i august i fjor etter at landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro la ned styret for fondet og gjenåpnet for hogst og gruvedrift i regnskogen.

Les også: Brasil mener Norge har kastet bort åtte milliarder på regnskog - Norge mener det har vært «en stor suksess»

Brasils president Jair Bolsonaros. Foto: (NTB scanpix)

Bolsonaro, som stiller spørsmål ved om klimaendringene er menneskeskapt, har også lagt ned miljødepartementets sekretariater med ansvar for klima og avskoging og har latt flere tusen stillinger i miljøpolitiet (IBAMA) stå ubesatt.

Avskogingen i Amazonas øker kraftig under Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro. Bildet viser motorveien BR-163, som ble asfaltert gjennom delstaten Pará i Amazonas i fjor. Foto: Leo Correa (AP/NTB Scanpix)

Resultat av politikk

Avskogingen i Amazonas vil fortsette med uforminsket styrke, frykter Eggen.

– Brannene i Amazonas, som overrasket hele verden i fjor, vil også komme i år. Dette er et symptom på avskogingen som skjer, det er ikke naturlige katastrofer, men resultat av den politikken som Brasil har ført, sier han.

Les også: KrF-utvalg vil skrote Jens Stoltenbergs store prestisjeprosjekt: - Dette er ikke god bistand

– Det er en politikk som setter hele verden i fare, for vi er alle avhengig av regnskogen, sier Eggen, som etterlyser økt internasjonalt press på Bolsonaro.

Brenner

INPE registrerte i juli 6.804 branner i den brasilianske delen av Amazonas, en kraftig økning fra samme måned i fjor da det ble registrert 5.318 branner.

Brannene blir ofte påtent for å rydde land til beitemark, gruvedrift og jordbruk.

– Det som nytter best nå, er økonomisk press, mener Eggen.

Generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet. Foto: Regnskogfondet

Må presses

– Den internasjonale oppmerksomheten rundt avskogingen og brannene i Amazonas har ført til at brasilianske myndigheter er urolige og har igangsatt tiltak for å begrense ødeleggelsene. Selv om tiltakene er utilstrekkelige, ville situasjonen vært mye verre uten det internasjonale engasjementet, sier han.

Les også: Fikk norsk regnskog-støtte. Sjefen tok ut 12 millioner i lønn

– Nå må norske selskaper kaste ut alle leverandører som ikke forplikter seg til å være helt avskogingsfrie. Det vil også sende et tydelig signal til Brasil om at den økende avskogingen er helt uakseptabel, sier Eggen.

(©NTB)