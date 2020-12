Økt kvote for ulvejakt i Aurskog

Ny informasjon gjør at kvoten for lisensfelling av ulv i Aurskog økes fra to til tre dyr.

Det melder Nationen. Kvoten var i utgangspunktet på totalt ti dyr, hvor av åtte oppholder seg i Kynna-reviret og to oppholder seg i Aurskog-reviret. Disse kvotene er satt basert på statusrapport fra Rovdata, som er ansvarlig for telling av rovdyr i Norge. Ny informasjon gjør derimot at kvoten er satt opp i Aurskog-reviret. «Basert på ny og bekreftet opplysning om antall ulv i Aurskog-reviret så har Fylkesmannen økt kvoten til tre dyr», skriver Fylkesmannen i Oslo og Viken en SMS til Nationen.

Ulvejakt

