Økt skredfare i store deler av landet

I deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag varsles det stor fare for snøskred onsdag.

I Trollheimen, Romsdal og Sunnmøre i Møre og Romsdal settes farenivået opp fra tre (betydelig fare) til fire (stor fare). I indre Fjordane på Vestlandet settes farenivået opp til fire, fra to (moderat fare). Der er det også ventet store naturlig utløste skred.

I Jotunheimen settes farenivået opp til tre. Det samme gjelder for store deler av Vestland og for Heiane i Møre og Romsdal.

I mesteparten av Nordland og Troms og Finnmark forblir farenivået på tre, altså betydelig fare.

Snøskredvarsel er basert på en femtrinns skala fra en til fem for de områdene i Norge som er mest utsatt for snøskred. For resten av landet, slik som områdene Sør- og Nord-Trøndelag, sendes det kun ut varsel dersom farenivået er på fire eller fem. I tillegg varsles det om det er ventet naturlig utløste skred, og hva slags type skred som kan ventes.

Norges vassdrags. og energidirektorat (NVE) anbefaler alle som skal ferdes i områder med betydelig skredfare om å tilegne seg nødvendig kunnskap om snøskred.

(©NTB)