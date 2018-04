Ola Borten Moe (Sp) hardt ut mot Trine Skei Grande (V)

- Inntrykket er at min slektning forteller en drøy historie for å fremme en politisk agenda og egen økonomisk vinning.

På nyåret ble Venstre-leder Trine Skei Grande (48) utsatt for en rykteflom med utgangspunkt i en fest i Trøndelag for ti år siden.

I sosiale medier ble hun av noen fremstilt som en «sexovergriper». Dagen før hun ble utnevnt som kulturminister, valgte hun å fortelle om episoden i Aftenposten.

Skjedde i Ola Borten Moes bryllup



Tre måneder senere tar Sp-topp og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe til motmæle i et langt Facebook-innlegg for å forsvare sin slektning.

Han skriver at han gjerne skulle vært innlegget foruten, og antyder at hans motiver kan bli dratt i tvil.

«Det har likevel blitt en del av norsk offentlighet på en måte som gjør at det må rettes opp. Det er min familie; blod er tykkere enn vann,» skriver han.

- Mange fikk det med seg



«På vårt bryllup i august 2008 hadde daværende stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, sex med en slektning av meg på 17 år. Mange var til stede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet.»

Ingen i 17-åringens krets, inkludert ham selv, ønsket oppmerksomhet rundt saken.

«I forbindelse med Metoo-sakene sent i fjor og utvidelsen av Regjeringen i januar kom saken opp igjen i form av rykter. Det opplevdes nok som svært ubehagelige for alle involverte parter,» konstaterer han.

- Avtalen var å ikke omtale dette offentlig

Ola Borten Moe forteller at det ble opprettet kontakt mellom partene.

«Avtalen var å ikke omtale dette offentlig fra noen av dem. Skei Grande valgte imidlertid å kommentere denne og andre saker i et stort intervju i Aftenposten 16. januar under premisset om at hun levde med trusler som følge av sitt politiske engasjement, og at mange førsøker å skremme henne fra innflytelse. Videre får vi vite at hun har fortalt sin historie til Statsministeren og at hun «kan ha gjort dumme ting på fest». Det er ingen innrømmelse av forholdet. Det var tvert imot mye mistenkeliggjøring av alle rykter mot henne generelt, denne episoden inkludert.»

- Fortjener ikke å bli mistenkeliggjort

Ola Borten Moe tviler ikke på at Skei Grande har fått mye tyn, men avviser at dette er en slik sak.

«Det hersker ingen tvil om de faktiske forhold. Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier. Det er ikke greit. Det min slektning har fortalt er sant, det fortjener ikke å bli mistenkeliggjort.»

Reagerte på omtalen i påsken

Omtalen av saken i VG Helg i påsken gjorde at Ola Borten Moe bestemte seg for å ta affære.

«Saken omtales som en rykteflom. Hans opplysninger blir fremstilt som noe som «skulle ha skjedd». Det fortsetter med VGs redaksjonelle opplysning om at det ble tilbudt 400.000 kroner for å stå frem (ingenting om at dette ble avslått). Og det toppes av Skei Grandes kommentar om at mange var opptatt av prosessen på Jeløya «og mange ønsket å torpedere den»,» skriver Ola Borten Moe.

- Det er vanskelig å sitte igjen med et annet inntrykk enn at her er det min slektning som forteller en drøy historie for å fremme en politisk agenda og egen økonomisk vinning, mener Sp-toppen.

17-åringen: - Vi havnet på en kornåker



– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen, sa mannen - som da var 17 år til VG etter at Skei Grande hadde fortalt om sin opplevelse.

- Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere saken, sier hennes statssekretær, Jan Christian Kolstø, til Nettavisen.

Nettavisen har også vært i kontakt med Ola Borten Moe for ytterligere kommentarer til saken.

