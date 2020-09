Olav Arnt sa alltid ja til å hjelpe. I sommer mistet han livet i en frontkollisjon. Nå røres familien av vennenes gest

Familien får ikke takket nok.

02. august i år var Olav Arnt Larssen og kona Gunn Larssen på vei hjem til Bodø. De hadde vært på ferie, og blant annet besteget den kjente fjellformasjonen De syv søstre på Helgelandskysten. På veien hjem kjørte de i bilen sin på E6 i Saltdal kommune. Her var de involvert i en frontulykke med en bobil.

Ekteparet ble fraktet til sykehuset.

En stund virket det som at alt skulle gå bra. Gunn hadde brukket begge beina, men var utenfor livsfare. Olav Arnt ble operert på natten, og møtte konen sin en siste gang etter dette. Så viste det seg at de indre skadene var for store.

Olav Arnt Larssen (69) fra Bodø omkom etter at en bobil og en personbil kolliderte på E6 i Saltdal kommune i Nordland. Foto: Webkamera/ Statens vegvesen (NTB scanpix)

– Han var tidligere prest, og nylig pensjonert. Han var på vei til å fylle 70, og var en særdeles sprek mann. Sammen med min kone og min svigermor var de oppe på alt av fjelltopper. Han var ekstremt aktiv og i god form, forteller svigersønn Vigleik Aas til Nettavisen.

Prosjektet

I tillegg til å være svært aktiv hadde Olav Arnt også et stort prosjekt som han brukte mye tid på:

– Han bygget ut et anneks på familiens hytte. Han hadde tegnet alt selv, og var veldig fornøyd med å ha kommet så langt som han hadde gjort.

Den tidligere presten hadde gjort svært mye av prosjektet helt alene:

– Han likte dette veldig godt, å spekulere og forske seg frem til ulike løsninger på egen hånd. Det ble sagt at hvis han ikke var prest så burde han vært ingeniør, smiler Aas.

Da Olav Arnt gikk bort var det ingen av hans nærmeste som var i nærheten av kyndig nok til å kunne fullføre prosjektet. Reisverket på hytten var på plass, men noe måtte gjøres før vinteren, ellers ville hytten bli ødelagt, forteller svigersønnen. Da kom redningen:

– Han var med i Kystlaget Salta, et kystlag som jobber for bevaring av gamle båter og kystkultur, og der er det jo en gjeng med godt voksne karer som sysler med båter, og trives godt i hverandres selskap. Og de har da bestemt seg for å kaste seg rundt, og jobber nå på dugnad denne helgen her. De har holdt på helt siden torsdag, og snekrer nå for å få dette på plass.

Her er deler av dugnadsgjengen. Fra venstre: Idar Henriksen, Roger Storteig, Ernst Hole, Einar Angell, Øyvind Larssen (Olav Arnts sønn) og Marton Nilsen. Foto: Privat

Snekkerfirma

For å få prosjektet kvalitetssikret tok familien kontakt med et snekkerfirma. Aas opplever at det å få tak i håndverkere på kort varsel kan være veldig vanskelig, men han ville høre om det var noen sykemeldte som kunne lede arbeidet:

– Noen som hadde knekt hånden for eksempel, som kunne tenke seg å ta en sånn jobb - uten å snekre - men bare kunne lede arbeidet og se etter at ting ble gjort forskriftsmessig, og da kom vi i kontakt med et firma som heter SnekkerBjørn. De hadde en mann som ville stille opp for en billig penge, og han har med seg telt og alt. Han har også gjort en kanonjobb, så det er helt fantastisk, forteller Aas til Nettavisen.

Arbeidet gikk fortere enn ventet: Nå er hytten klar for vinteren.

– Det er helt utrolig, sier Aas.

– Utrolig takknemlig

At kystlagkompisene til den avdøde pensjonisten stilte opp frivillig for å fullføre tilbygget på hytten er noe familien setter enormt stor pris på. Fra rehabiliteringsavdelingen forteller Olav Arnts kone, Gunn, til Nettavisen om hvor mye dette betyr:

– Jeg er utrolig takknemlig. Det er en lettelse at det har ordnet seg. Midt oppi tragedien så sto jo det Olav Arnt hadde begynt å bygge på der, og vi fikk ikke gjort noe eller tatt vare på det. Så jeg er kjempeglad for at de har tatt fatt i det, både kystlaget og snekkeren, sier hun.

Hun tror Olav Arnt sitt arbeidsomme vesen er årsaken til at de valgte å stille opp:

– Han var jo veldig glad i å hjelpe og jobbe. Han likte å gjennomføre fysisk arbeid. Enten det var hytten eller syklene til barnebarna, så fikset han det.

I STARTEN: Olav Arnt Larssen avbildet mens han jobber på hytteprosjektet sitt i oppstarten. Nå er det venner og kjente som fullfører det. Foto: Privat

Ja-menneske

Idar Henriksen var en av dem som ikke nølte med å trå til da han fikk høre om hytten. Han var også den som samlet kystlagtroppene. Henriksen bekrefter det Gunn sier overfor Nettavisen:

– Olav Arnt har jo bestandig vært et ja-menneske som har stilt opp for alle. Han har vært veldig flink og villig uten at det har vært så store ord med han. Det føltes veldig rett å stille opp for det her, sier Henriksen, som legger til at også Gunn og resten av familien er veldig hyggelige og varme mennesker, sier Henriksen.

Han forteller at de ligger godt an med tanke på å fullføre tilbygget:

– Taket er ferdig, og 80 prosent av veggene er kledd, men jeg må nok ta en tur til. Men det er helt greit, sier Henriksen etter å ha jobbet på hytten hele helgen.

Ikke mye man kan gjøre

Familien er overveldet av dugnaden etter at Olav Arnt brått gikk bort:

– Det var jo veldig mange som ba oss ta kontakt hvis det var noe de kunne gjøre, men vanligvis når et familiemedlem går bort så er det jo ikke så mye man kan gjøre, sier Aas med en sørgmodig latter.

Olav Arnt var svært delaktig i kystlaget før sin død. Innsatsen og arbeidsviljen til gjengen nærmest forundrer Aas:

– Hva som driver den gjengen som er på tak og vegger nå, eller hvordan vi skal få betalt tilbake, det vet jeg ikke … Vi er i alle fall dypt takknemlige for alle som har stilt opp, de er fabelaktige mennesker.

Aas var ikke involvert i ulykken, men har slitt med langvarige ryggproblemer, og er derfor ikke i stand til å bidra til snekkerarbeidet over tid:

– Så jeg styrer heller på i kjøkkenet, og sørger for at det er god mat og kaffe på bordet for disse folkene til enhver tid. Det skulle bare mangle. Fredag var det jegergryte med finnbiff, og på lørdagskvelden ble det italiensk kylling.

Håper på snarlig besøk

Gunn er fremdeles på rehabiliteringsavdelingen etter ulykken, men blir bedre dag for dag. Hun klarer nå å gå med stokk, knappe to måneder etter at hun brakk begge beina:

– Kirurgene har gjort en god jobb, for å si det rett ut, sier hun til Nettavisen.

Hun håper å få dratt på hytten og sett resultatet om ikke så altfor lenge:

– Ja, med barnebarn og alle sammen. Vi har hatt mange glade dager der, både utenfor ved bålet og på vinteren på ski. Det er kjempeflott at disse folkene har gjort dette her. Det er rørende, avslutter hun.