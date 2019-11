Olav Thon (96) gir én milliard til forskning: - Disse plagene koster staten, og er merkelig lite prioritert av det offentlige

Milliardæren setter av én milliard kroner til en ny stiftelse, og bidrar dermed til at det blir mer forskning på muskel- og skjelettlidelser.

– Disse plagene som koster staten – og alle stater – milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, men er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet, sier Olav Thon i et intervju med NRK onsdag kveld.

Han mener han må gi såpass mye penger for at det skal være noe vits i at han gir penger til forskningsformålet.

I 2013 overførte Thon omtrent 26 milliarder kroner til Olav Thon Stiftelsen, og det er ifølge NRK deler av disse pengene som brukes til den nye stiftelsen som skal dele ut penger til forskning på muskel- og skjelettplager.

Stadig flere nordmenn blir eldre, og milliardæren trekker fram den aldrende befolkningen som noe av grunnen til at forskning på dette området er aktuelt.