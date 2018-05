Olav Thon ber politikerne snu om Ingrid Espelid Hovig

Olav Thon (94) ber politikerne vente med å tvangsflytte Ingrid Espelid Hovig (93).

Den tidligere «Fjernsynskjøkkenet»-programlederen Ingrid Espelid Hovig og 52 andre beboere tvangsflyttes fra Frognerhjemmet i Oslo.

Regler fra Oslo kommune fører til at sykehjemmet må legge ned driften fordi det ikke er bad på alle rom, kunne Dagbladet melde tirsdag.

Saken har vakt oppmerksomhet. En av dem som reagerer er eiendomskonge Olav Thon.

– Egentlig burde ikke dette være et problem. Hvis forholdene for øvrig er bra, så burde det være mulig å drive dette stedet videre. Jeg forutsetter selvfølgelig at det er bademuligheter for beboerne. Jeg kan vanskelig tenke meg noe annet, sier han til Nettavisen.

– Jeg synes at dette høres nokså drastisk ut. Det viktigste er at beboerne trives, fortsetter han.

Krever bad på alle rom

Eiendomskongen forteller selv at han leier ut studenthybler hvor det er felles bad.

– Det fungerer fint. Det ser ikke ut til at det sjenerer så veldig mye, sier Thon.

Det er Oslo kommune som vil avvikle alle private sykehjem uten bad på rommene. Målet er å oppgradere standarden på hjemmene.

– Tilbydere av sykehjemsdrift er pålagt å kunne innfri både statlige og kommunale krav til sykehjemsbygg, svarer kommunen til Dagbladet.

Hos Frognerhjemmet deler 12–14 beboere tre bad. Å lage bad i tilknytning til hvert værelse lar seg ikke gjøre.

Hjemmet vil derfor ikke bli vurdert når ny avtale med kommunen skal ut på anbud. Dermed må Hovig og 52 andre beboere flytte. Dagens avtale løper ut 2018.

Bør utsettes



Selv om Thon reagerer, tror han ikke det betyr så mye.

– Det er klart at hvis det er en politisk avgjørelse, så kan man vel ikke si at «Thon sier noe annet, så nå får vi la det være». Jeg tror ikke min mening om saken hjelper så mye, sier han.

Han har likevel en oppfordring:

– Jeg vil uansett foreslå at de tar det langsomt, slik at beboerne får noen år på å forberede seg. Jeg kan i grunnen ikke forstå det at de skal tvangsflytte eldre på en sånn måte, fortsetter han.

I begynnelsen av juni fyller Ingrid Espelid Hovig 94 år. Olav Thon har mange gode minner fra den folkekjære programlederen på TV.

– Jeg synes hun var et festlig innslag på TV. Hun er en av mine favoritter. Programmene hennes var også vært populære. Hun passet på at vi spiste sunn mat, noe jeg er opptatt av.

