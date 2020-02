Ole og familien har vært sandfast på flyplassen i 24 timer - vet fortsatt ikke når de kommer seg hjem

Familien på fire måtte overnatte på flyplassen på Las Palmas på Gran Canaria. Fortsatt vet de ikke når de kommer seg hjem.

Etter en ferietur i varmere strøk, skulle flyet til Oslo ta av like over klokken 16 lørdag. To timer satt de i flyet, før de fikk beskjed om at sikten var for dårlig til at pilotene kunne ta av.

- Vi har overnattet på flyplassen, og har vært her i 24 timer nå, sier Ole Kristiansen på telefon til Nettavisen fra feriedestinasjonen.

I går kveld fikk de beskjed fra SAS om at de prøvde å skaffe hotellrom, men ganske sent fikk de beskjed om at det ikke gikk.

- Det gikk greit, men vi sov og var våken om hverandre, sier han.

Lite beskjeder

Søndag har de fått få beskjeder fra flyselskapet om hva som skjer videre.

- Vi aner ikke når vi kommer oss hjem. Flyet vårt har stått på gaten siden i går kveld, og er dekket med sand, sier Kristiansen.

Tidligere søndag formiddag fikk familien fra Bærum SMS fra SAS om at de ikke visste noe mer, men at en tekniker måtte gå over flyet på grunn av all sanden som har dekket flyet. Siden har de ikke hørt noe mer.

Til tross for at flere fly fra ulike flyselskap har tatt av fra Las Palmas siden i dag tidlig, har ikke Kristiansen og familien fått vite når de skal reise hjem.

- Det ser dårlig ut. Jeg kan ikke se at det har vært noe aktivitet rundt flyet, og jeg synes heller ikke det ser ut som det er bedre sikt nå enn det var da vi måtte ut av flyet i går kveld, forklarer han.

Risikerer ny natt på flyplassen

Selv om det er utrolig frustrerende, er det ikke noen som kan klandres for at naturen satte en stopper for hjemreisen.

- Det er veldig kjipt, men det er ikke noe å gjøre med, konstaterer han.

- Hvordan har det gått for barna?

- Barna våre er 11 og 14 år, og de har tatt det greit, men det er nok verre for dem som har yngre barn, sier Kristiansen.

Familien risikerer en ny natt i Las Palmas, men det kan bli vanskelig å få hotellovernatting også i natt.

- Det kan hende vi blir nødt til å være på flyplassen om vi ikke får fly før i morgen, sier han.

Tidligst hjemreise mandag

Søndag formiddag opplyste SAS til NTB at flyene til Norge tidligst kan returnere mandag. Det er ikke noe Kristiansen har fått beskjed om.

- Leser på Nettavisen at ingen får fly hjem før mandag. Dette er informasjon vi som passasjerer ikke har fått. Det er for dårlig, sier Kristiansen i en tekstmelding etter telefonintervjuet.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, bekrefter til Nettavisen i 13-tiden søndag at nordmennene som er sandfaste på Las Palmas tidligst får fly hjem mandag.

- Hvorfor har ikke passasjerene fått beskjed om dette?

- Dette håndteres av våre folk på flyplassen, og passasjerene vil bli oppdatert via SMS, sier han.

- Vi har stor forståelse for at det er behov for mer informasjon, og vi jobber hardt for å finne løsninger for dem som er berørt. Det har vært en svært krevende situasjon med mange mennesker som trenger bistand, forklarer Eckhoff.

Fakta Disse SAS-flyvningene er rammet av sandstormen ↓ Lørdag hadde SAS sju flyvninger som ble rammet av sandstormen. Flyene var fulle og hadde 180 passasjerer om bord. De kom fra og skulle returnere til samme sted som nedenfor: 1 Gøteborg – omdirigert til Faro, Portugal 1 København – omdirigert til Tenerife Disse to flyene skal nå fly passasjerene til Gran Canaria (LPA) og returnerer deretter med passasjerer til Gøteborg og København. Nedenstående fly står på Gran Canaria (LPA) og kan tidligst returnere i morgen. Det skyldes at de må gjennom grundig teknisk sjekk før avgang:

2 til Oslo (OSL) 2 til Stockholm (ARN) 1 til Kristiansand (KRS) Disse flyvningene til Gran Canaria (LPA) er søndag kansellert. Det gjelder: Flight SK 4697, Oslo 07:30

Han forteller at SAS gjør det de kan for å finne hotellovernatting til passasjerene som er rammet av flykanselleringene, men det har vist seg å være vanskelig.

Like etter at denne artikkelen er publisert, kommer imidlertid Eckhoff med ny informasjon til Nettavisen.

- Vi ber nå passasjerer om å prøve å finne seg et hotellrom selv, så kan de søke om refusjon i etterkant, sier pressesjefen i SAS til Nettavisen.

Hva som vil skje med flyavgangene vil antakelig ikke selskapet vite mer om før i morgen, da de er avhengige av at teknikere ser over flyene før avgang.