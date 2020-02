Oljedirektoratet sendte 17 millioner kroner til epost-svindlere

Oljedirektoratet ble i fjor utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner.

Da oljedirektoratet mottok en epost-faktura som tilsynelatende kom fra et selskap de kjente til ble det overført 17 millioner kroner til svindlere. Årsaken skal ha vært at epostadressen så veldig lik ut.

Det meste av pengene er nå tilbakeført til direktoratet. Det er DNB som har fått pengene i retur fra den britiske forretningsbanken Lloyd's Bank, som mistenkte svindel og frøs overføringene, skriver Teknisk Ukeblad.

– Epostadressen var veldig lik

I november fikk Oljedirektoratet (OD) en epost-faktura fra et amerikansk selskap som har jobbet med kartlegging av havbunnsmineraler i Norskehavet. Både beløp og leverandøren stemte.

To dager senere fikk direktoratet en ny epost om at kontonummeret for utbetalingen skulle endres. Direktoratet kontaktet økonomiavdelingen i selskapet og fikk bekreftet det nye kontonummeret. Beløpet ble så utbetalt til en konto i en britisk bank.

– Vi sendte forespørselen til riktig adresse, men fikk svar fra svindlerne. Det oppdaget vi dessverre ikke, for epostadressen var veldig lik den vi sendte til, sa kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet til TU i desember.

Oljedirektoratet opplyser ikke om hvilket selskap det gjelder, men trolig er det snakk om amerikanske Ocean Infinity, skriver TU. De har leasingkontrakt på det norske skipet Seabed Constructor, og har gjort flere kartleggingsoppdrag for OD.

Saken henlagt av politiet

Selv om svindleren ble politianmeldt og det ble gjennomført etterforskning og avhør ble saken henlagt i desember.

Oljedirektoratet skal ha vurdert å påklage saken, men dette har ikke blitt gjort.

– Det har vi valgt å ikke gjøre, fordi vi vurderte det som lite sannsynlig at Statsadvokaten ville komme til en annen konklusjon, sier Melberg til TU.

