Oljefall ga nedgang på Oslo Børs

Fall i prisen på nordsjøolje førte til nedgang på Oslo Børs torsdag. Hovedindeksen falt med 1,24 prosent og endte på 795 poeng.

Prisen på nordsjøoljen Brent Blend falt med 1,32 prosent, skriver E24, noe som ga tydelige utslag. Samtlige av børsdrivende selskapene endte i rødt.

Statoil-aksjen falt 1,18 prosent, DNB falt 2,43 prosent og Telenor gikk 1,46 prosent tilbake. Nær alle oljerelaterte virksomheter måtte også notere nedgang. Subsea 7 falt med 3,12 prosent, Aker BP – 1,32 prosent og søsterselskapet Aker Solutions falt med, 1,72 prosent.

Blant de få selskapene i hovedutvalget som gikk fram var flyselskapet Norwegian, som etter et betydelig fall tirsdag gikk fram med 2,96 prosent. Schibsteds A-aksje steg med hele 4,51 prosent mens Rec Silicon steg med 2,2 prosent.

De europeiske børsene gikk alle tilbake torsdag. DAX 30 i Frankfurt falt med 1,7 prosent og CAC 40-indeksen i Paris falt 1,38 prosent. FTSE 100-indeksen i London falt 1,23 prosent.

E24 skriver at frykt for handelskrig mellom Kina og USA er en sentral årsak til nedgangen i de globale aksjemarkedene. Natt til torsdag uttalte USAs president Donald Trump at han ville offentliggjøre handelssanksjoner mot Kina, og etter at de europeiske børsene stengte ble det Trump innfører 50 milliarder dollar i straffetoll mot det asiatiske landet.

Prisen på nordsjøolje var torsdag ettermiddag 68,93 dollar fatet. Prisen for amerikanske lettolje var 64,47 dollar.

