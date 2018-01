Oljeflak i brann etter at iransk oljetanker sank

Et oljeflak står i full fyr etter at en iransk oljetanker sank utenfor kysten av Kina, ifølge kinesiske medier. Skipet sto i fyr i flere dager før det sank.

Oljetankeren Sanchi kolliderte 6. januar med et kinesisk lasteskip og tok deretter fyr. Søndag meldte iranske og kinesiske medier at skipet hadde gått ned.

Sanchi hadde et mannskap på 30 iranere og to bangladeshere. Alle omkom i ulykken, og kun tre av dem er blitt hentet opp.

Mandag viser TV-bilder fra den kinesiske TV-kanalen store røykskyer rundt oljeflaket som er igjen etter skipet.

Skipet hadde 136.000 tonn lettolje om bord da den kolliderte med et Hongkong-registrert lasteskip i Østkinahavet. Mannskapet på 21 om bord på det kinesiske frakteskipet CF Crystal slapp uskadd fra kollisjonen.

Tankskipet var lastet med kondensat, en type olje som er så lett at den raskt fordamper eller brenner opp, noe som reduserer faren for et større utslipp. Voldsomme flammer, giftig røyk og dårlig vær har gjort redningsarbeidet svært vanskelig, og skipet hadde i flere dager drevet i retning den japanske øya Amami Oshima sørøst for Shanghai da det sank.

Det iranske Panama-registrerte tankskipet var på vei fra Iran til Sør-Korea da ulykken skjedde utenfor den kinesiske kysten, 257 kilometer øst for Shanghai.

