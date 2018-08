Oljelekkasje i Statnett

2500 liter kabelolje fra Statnett har lekket ut.





I løpet av de siste 14 dagene antas det at det er lekket ut opptil 2500 liter kabelolje i grunnen ved Statnett sitt anlegg i Horten.

- Statnett beklager i en pressemelding hendelsen på det sterkeste og har iverksatt tiltak for å unngå gjentakelse og begrense skadeomfanget.

10. august ble den første lekkasjen på anlegget oppdaget og en ødelagt del man antok forårsaket lekkasjen, ble skiftet ut. Ved denne lekkasjen ble det samla opp sirka 150 liter kabelolje, som er relativt tyntflytende og kan sammenlignes med diesel, og det ble ikke oppdaget at olje antagelig hadde lekket til grunnen.

«I helgen ble det igjen observert en mindre oljelekkasje, brannvesenet ble tilkalt og oljen ble fjernet,» heter det.

Årsaken til lekkasjene skal være en ødelagt komponent mellom oljetank og kabel, som umiddelbart ble reparert.

Mandag formiddag ble det observert olje i sjøen.

- Lenser ble raskt lagt ut for å forhindre at oljen sprer seg ytterligere fra grunnen til sjøen. Da ble det oppdaget at omfanget var større enn først antatt.

- Svært alvorlig

Statnett mener det er rimelig å anta at store deler av oljen har gått ned i grunnen.

Selskapet ser svært alvorlig på denne hendelsen og vil gjennomføre en revisjon av anlegget og rutiner for å forhindre at noe tilsvarende skal skje igjen.

Konsekvensene av utslippet er fremdeles ikke brakt på det rene.

Horten kommune og brannvesenet er varslet.

Mest sett siste uken