Oljeministeren inviterer MDGs Lan Marie Berg på kaffe

– Jeg inviterer Lan med utenfor ring 3, hjem til meg og til Aasta Hansteen. Der kan hun blant annet få prate med folk som bor i Oslo, i Brønnøysund, i Sandnessjøen, ja hele landet, de hun vil omskolere til yrker de ikke har valgt. De fortjener faktisk ikke å høre at de er et onde for Norge og verden. De fortjener honnør for at de sørger for verdiskaping og til at kull fases ut.

Det sier Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til DN.no torsdag.

Han mener ingen i olje- og energibransjen trenger å bekymre seg for Lan Marie Bergs oppgjør, og sier til DN.no at han mener Bergs virkelighetsbeskrivelse er fjern for ham og hans naboer i Hennes i Vesterålen.

– Reis til Kopervik der det sitter 200 mennesker og styrer all gass som kommer fra norsk sokkel. Reis til Kirkenes og besøk Kimek. Reis til Saltdal og besøk Nexans. Dette er bare tre av en rekke eksempler på aktivitet. Dette finner vi overalt, også i Oslo. Da vil hun se at å sette en sluttdato i 2021 for aktiviteten på norsk sokkel er det samme som å sette dato for det største sentraliseringsprosjektet i dette landet, sier Freiberg blant annet til DN.

MDG har gjort sitt beste valg noensinne, og Berg fikk også flest personstemmer i Oslo under årets valg. Mandag kom hun imidlertid med et sleivspark til to grupper da hun talte til sine tilhengere.

- Det er to grupper som skjelver litt ekstra nå, den ene er oljelobbyen som innser at tiden da det var greit å ødelegge fremtida vår snart er forbi, sa Berg.

Flere oljetopper har i etterkant langet ut mot Berg.

Overfor Nettavisen svarte direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Norsk olje og gass, Tommy Hansen:

- Vi skjelver ikke i buksene. Men dette valget har vist to veldige viktige trekk. Det ene er at den største vinneren i natt er Senterpartiet. De vinner valg fordi de er opptatt av aktivitet i hele Norge. Og denne næringen er kanskje den mest vesentlige bidragsyteren til aktivitet i hele landet. Vi håper folk ser den sammenhengen.

Lan Marie Berg påpeker overfor DN at oljearbeidere vil være essensielle når Norge går fra olje til grønne næringer, og at det kan skapes titusener av jobber innen blant annet fiskeri, turisme og sirkulærøkonomi. Hun mener det er frekt å si at hun mener oljearbeiderne er et onde for Norge og verden, skriver DN.

- Jeg kan sikkert ta en kaffe med Freiberg, jeg, neste gang jeg er i nærheten. Men jeg tviler på at vi vil klare å bli enige om oljepolitikk, selv om kaffen er aldri så god. Jeg har vært i Lofoten før, og jeg vet godt at flertallet mot olje- og gassutvinning er økende, også i nord, så Freiberg må gjerne legge av seg den belærende tonen.