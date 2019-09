Oljeproduksjonen i Saudi-Arabia stanses midlertidig etter angrep

Det melder nyhetsbyrået AFP lørdag kveld.

Det er landets energiminister som sier dette, og handlingen kommer i kjølvannet etter droneangrepene som satte et stort oljeprosesseringsanlegg og et oljefelt i brann, natt til lørdag. De rammet to anlegg tilhørende det statseide Saudi Aramco. Et av dem var prosesseringsanlegget i Buqyaq, som regnes som verdens største. Landet produserer 9,8 millioner fat olje daglig, og anlegget renser mye av denne oljen for svovel.

Det omtales også av enkelte analytikere som verdens viktigste.

Oljefeltet Khurais ble også rammet, opplyser det saudiarabiske innenriksdepartementet. Det antas å produsere over 1 million fat olje per dag. Innenriksdepartementet bekrefter at brannene brøt ut som følge av droneangrep.

Tatt på seg ansvaret

Det er de sjiamuslimske Houthi-opprørerne i Jemen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepene, og Saudi-Arabias daglige oljeproduksjon kan være redusert med fem millioner fat etter angrepene natt til lørdag. Angrepene tyder på at landet er under en stadig økende trussel fra de sjiamuslimske Houthi-opprørerne i Jemen, som antas å ha nære ha bånd til Iran.

RØYK: Mye røyk kan ses fra oljeanlegget Aramco i Saudi-Arabia. Foto: (REUTERS/Stringer)

Stemmer anslaget, betyr det at Saudi-Arabias oljeproduksjon er omtrent halvert. Fem millioner fat utgjør rundt 5 prosent av verdens totale oljeproduksjon.

Reuters og Wall Street Journal henviser til flere anonyme kilder med kjennskap til saken.

- Har vilje og evne til å svare

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman sier at landet kommer til å ta igjen, etter å ha diskutert saken med USAs president Donald Trump.

- Kongeriket har vilje og evne til å møte og håndtere denne aggresjonen fra terrorister, sa kronprinsen i samtalen, ifølge det offisielle nyhetsbyrået i landet.

VIL SVARE: Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman sier landet har vilje og evne til å svare på droneangrepene mot oljeinstallasjoner. Foto: Jacquelyn Martin / AP / (NTB scanpix)

Skylder på Iran

USAs utenriksminister Mike Pompeo gikk rett i strupen på Iran lørdag kveld, og mener at de har skylden for droneangrepene.

- Teheran står bak nesten 100 angrep på Saudi- Arabia mens president Hassan Rouhani og utenriksminister Javad Zarif later som de engasjerer seg i diplomati, skriver Pompeo i en Twitter-melding.

Han kaller nattens hendelse «et angrep uten sidestykke på verdens energiforsyning».

- Det er ingen bevis på at angrepet kom fra Jemen, legger Pompeo til.