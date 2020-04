Ølkranene i Oslo åpnes 6. mai

Det melder byrådsleder Raymond Johansen.

— Jeg vil takke serveringsbransjen i Oslo for deres viktige bidrag for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene vi har satt inn har gitt resultater, og vi har derfor startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Det innebærer at vi vil oppheve skjenkeforbudet fra og med onsdag 6. mai. Samtidig må serveringsstedene forholde seg til strenge smittevernregler, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Han sier at Oslos befolkning har vært flinke og viser til at smittetallet som skal være under én for at viruset ikke skal spre seg, er kommet ned i 0,88 i hovedstaden.

– At vi passer på, viser solidaritet og holder avstand, har vært viktig, sier Raymond Johansen til VG.

Nye retningslinjer

Skjenkeforbudet ble innført 21. mars som følge av at serveringssteder med skjenkebevilling ikke klarte å overholde smittevernreglene, blant annet om avstand. På det tidspunktet var rundt 90 prosent alle serveringssteder med skjenkebevilling allerede stengt som følge av de nasjonale smittevernreglene som ble innført 12. mars.

Erfaringer fra de første ukene etter koronautbruddet har vist at det er krevende å opprettholde smitteverntiltak i kombinasjon med alkoholservering, melder byrådet. Derfor satt Oslo kommune ned en egen arbeidsgruppe sammen med NHO Reiseliv, Virke, Fellesforbundet og aktører i serveringsbransjen for å få innspill til gode retningslinjer for en gjenåpning.

— Vi har samarbeidet tett med bransjen for å komme frem til noen enkle og tydelige retningslinjer som bransjen kan forholde seg til. I dag har byrådet vedtatt en ny forskrift og sendt ut en veileder til bransjen, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Opphevelse av alkoholforbudet må gjennomføres uten at det medfører en uakseptabel økning av smitterisikoen, ifølge byrådet.

En viktig suksessfaktor er derfor å sette tydelige og enkle krav som bransjen kan forholde seg til og som også gir Oslo kommune mulighet til å gjennomføre observasjoner og kontroll, gi god veiledning og iverksette tiltak overfor de aktørene som ikke etterlever krav som er satt, heter det i pressemeldingen.

Minst en meter avstand mellom alle gjester

Følgende krav gjelder for serverings- og skjenkebevillinger som følge av den nasjonale covid-19-forskriften og Oslo kommunes forskrift om forebygging av koronasmitte:

Nasjonale krav til serveringssteder

Det skal serveres mat

Servering av mat skal ikke skje som buffet

Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas

Skal utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold, og skal sørge for at disse rutinene blir overholdt

Skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand

Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder (etter ny forskrift)

Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern

Bordservering

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husholdning

Det skal være 2 meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

Ingen spiseplikt

Uavhengig av Oslo kommunes krav til serveringsbransjen har staten fastsatt nasjonale regler for serveringssteder (covid-19-forskriften). Her stilles det blant annet krav om at alle serverings- og skjenkesteder som skal holde åpent, må servere mat. Dette betyr at den gradvise åpningen for skjenking ikke gjelder for steder som ikke har et mattilbud. Disse må i henhold til de nasjonale kravene fortsatt holde stengt.

— Oslo kommune legger seg på samme definisjon som i serveringsloven som sier at det skal foregå servering av mat og man skal kunne spise på stedet. Utover det, er det opp til serveringsstedene hva slags type mat som serveres, og om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller gjennom en foodtruck parkert i nærheten. Vi innfører heller ikke spiseplikt eller krav om at stedet tilbyr mat helt frem til stengetid. Det aller viktigste for oss er at serveringsstedene overholder smittevernreglene, sier Evensen.