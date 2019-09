Om å forlate sin egen politikk

I et forsøk på å hente tilbake velgere som har flyktet til andre partier på venstresiden har Arbeiderpartiet løpt etter velgerne som har forlatt dem ved å selv forlate sin egen politikk.

Av Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og leder av finanskomiteen

Mens man før kunne stole på at Arbeiderpartiet sto inne for de lange linjene og de viktige forlikene, er Arbeiderpartiet stadig vanskeligere å kjenne igjen. Ikke bare har partisekretær Kjersti Stenseng gått ut og sagt at Arbeiderpartiet skal være mot viktige forlik bare for å vise motstand mot regjeringen, men nå klarer ikke Ap å stå inne for det som tidligere har vært deres egen primære politikk.

Her er ti eksempler på at Arbeiderpartiet dilter etter Senterpartiets og Rødts standpunkter:

Disse eksemplene viser at Arbeiderpartiet har gått fra å være ørnen blant partiene, til å bli en værhane som løper etter andres standpunkter.

Det å være et ansvarlig styringsparti gjør at man noen ganger må stå i stormen. Dessverre ser det ut til at Arbeiderpartiet for tiden bøyer av ved det minste vindkast.