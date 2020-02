Om å snike på T-banen

Jonas Gahr Støre ble tatt i sniking på T-banen. Han skyldte på at appen ikke virka. Troverdig? Her kommer en personlig opplevd historie.

Jeg bruker Ruter-appen, og fordi jeg som regel ikke tar T-banen mer enn et par ganger i uka, benytter jeg meg av den dyre enkeltbilletten. En dag hadde jeg vært en snartur i sentrum. Da jeg kom tilbake til mitt utgangspunkt, Helsfyr T-banestasjon, kom min korresponderende buss akkurat inn på holdeplassen. Jeg hoppa på.

Billetten varer i en time, og vel om bord i den overfylte bussen – rushtid – fant jeg telefonen. Var min billett fortsatt gyldig? Jeg ville selvfølgelig sjekke dette før jeg eventuelt betalte 36 kroner en gang til. Det viste seg at billetten ikke lenger var gyldig, og jeg gikk til «betal enkeltbillett». Men så ble appen stående å «hakke». Ja, du veit – du ser denne rundingen som må gjøre seg ferdig før du kan trykke OK.

Så viste det seg å være billettkontroll, og en overmåte ivrig kontrollør oppdaga at jeg sto og fikla med telefonen. Han feide noen passasjerer til side, for nå hadde han en sniker i sikte! Jeg forklarte situasjonen, og viste ham «rundingen» som gikk og gikk. Men der stoppa den! Og jeg kunne altså få betalt!

Jeg viste ham at jeg hadde betalt for 1 time og 3 minutter siden, men den forklaringa holdt på ingen måte. Her var det bare å underskrive et gebyr på 1150 kroner. Jeg nekta, og følte meg nesten som da jeg i ungdommen var med på husokkupasjon i gården til Olav Thon nede på Hammersborg. Kontrolløren ville ha legitimasjon, en forespørsel jeg avslo.

Mens han plasserte seg midt foran meg, så jeg ikke kunne gå av bussen på neste holdeplass, tok han en telefon. Hvem ringte han? Politiet!

Jeg hadde til hensikt å ta bussen bare to holdeplasser, men endte opp på Tjuvholmen, Aker brygge. Der sto fire – 4! – politifolk og venta på meg. En liten patrulje, altså. For å ta en mistenkt sniker. En kvinnelig betjent leda «avhøret» av meg, og jeg ante vel et dårlig skjult smil. Hun fikk selvfølgelig mine ID-opplysninger, hvorpå jeg spurte om jeg nå kunne ta bussen tilbake uten å betale enda en gang? Nå smilte hun mer åpenlyst, og svarte at det vel burde gå fint.

Vel hjemme formulerte jeg en klage til Ruter, og det skal Ruter ha: De satte en strek over hele saken. Men det faktum at fire politifolk ble utkommandert i sakens anledning?

Og kan det hende at Jonas Gahr Støre hadde rett? At appen rett og slett ble stående å «hakke»? Jeg velger å tro at han hadde et poeng. Men neste gang tar han kanskje beina fatt på den korte strekninga fra Oslo S til Stortinget?