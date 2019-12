Om grådighet og superlønninger

VY-konsulent har dobbelt så høy lønn som Erna Solberg. Hva tenker andre ansatte i VY om sjefslønningene?

Av Erling Borgen, professor, journalist, filmskaper, forfatter og samfunnsdebattant.

For en uke siden nektet representanter for den statlige jernbanebedriften VY å delta i NRKs program Debatten. Prisverdig og intelligent nok intervjuet Fredrik Solvang en tom stol i stedet. Akkurat slik skal det gjøres.

Noe har tydeligvis flokken av informasjonsdirektører i VY plutselig skjønt. I går stilte VYs styreleder, Dag Mejdell, opp i Dagsnytt 18 – og svarte på spørsmål om bedriftens lønnsnivå for den avtroppende lederen, Geir Isaksen.

Isaksen blir konsulent i VY med en utrolig super-lønn på 3,2 millioner kroner. Det er dobbelt så høy lønn som den norske statsministeren har.

Styreleder Mejdell forsvarte den avtroppende sjefens lønn – og sa at Isaksen ganske sikkert ville få noen fornuftige arbeidsoppgaver.

Det er en ganske utrolig situasjon at slike forhold har fått utvikle seg i rene norske statsbedrifter. At styreleder Mejdell ikke synes dette er noen særlig til lønn, kan kanskje forklares med hans egne lønnsbetingelser i Posten, der han arbeidet tidligere. Der hadde Mejdell en lønn på 4,7 millioner kroner for fire år siden (2015).

I Norsk Hydro får samme Mejdell i dag et styrelederhonorar på kroner 780 000 (2018)

I VY mottar han et styrelederhonorar på kr. 450.000 i 2018. I SR-bank fikk han et styrelederhonorar på kroner 542.000 samme år.

Til sammen er Mejdells styrehonorarer på over 1,7 millioner kroner årlig.

Hva tenker konduktørene eller vaskehjelpene i VY?

Innlegget er hentet fra Borgens Facebook-profil, og er gjengitt med tillatelse.

