Om noen uker vil du kunne få testet om du allerede har hatt korona

To forskjellige metoder for å teste er på vei.

I en pandemi er det viktig å vite hvem som til enhver tid er syke, men det er minst like viktig å finne ut hvem som allerede har hatt sykdommen. Årsaken er at de som allerede har vært smittet, både med og uten symptomer, etter all sannsynlighet ikke vil kunne smittes igjen.

To typer tester er rett rundt hjørnet

Det er tidligere meldt at Folkehelseinstituttet ønsker å teste folk for dette, og nå melder de at de har to forskjellige testprosedyrer på vei:

I løpet av få uker vil det komme testkit som de har kjøpt inn som vil kunne identifisere antistoffer i blodet

I tillegg utvikler utvikler Oslo Universitetssykehus sin egen test, som både vil bli billigere og ha langt bedre kapasitet, men som vil ta noe lenger tid før er ferdig.

- Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt testkit for undersøkelse av antistoffer mot koronavirus, og i likhet med flere andre laboratorier skal vi snart i gang med å prøve ut og kvalitetssikre metoden, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran til NRK

- Kittene vi har bestilt vil være ferdig utprøvd i løpet av noen uker, og forhåpentligvis være tilgjengelig for personer da. Men testen de utvikler på OUS er en test de lager selv og tar lengre tid å prøve ut. Begge disse testene er laboratorietester, men det er to ulike måter å måle antistoffer på, sier hun.

Hvem som får tilgang er ikke klart

Det er foreløpig ikke klart hvem som vil få tilgang til testene når de først kommer. Sannsynligvis vil det både være snakk om mulighet for testing gjennom fastlegen, men også at det gjøres større undersøkelser i befolkningen for å kartlegge immunitet.

FHI understreker at testene de nå håper er rett rundt hjørnet vil være av en helt annen kvalitet og basere seg på en annen teknologi enn hjemmetester som i dag eksisterer.