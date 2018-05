To personer ble funnet alvorlig skadd litt utenfor Flekkefjord sentrum sent torsdag kveld. Her er den antatte gjerningsmannen avbildet fredag idet han forlater en lege etter å ha avlagt blodprøve. Foto: Erik Thime / Avisen Agder / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Omfattende etterforskning etter knivstikking i Flekkefjord