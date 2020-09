Omfattende IT-angrep mot Stortinget – innbrudd i flere epostkontoer

Stortinget har den siste tiden vært utsatt for et omfattende IT-angrep. Det er registrert innbrudd på epostkontoene til flere stortingsrepresentanter.

I en pressemelding tirsdag, skriver Stortinget at det over en periode er registrert innbrudd på epost-kontoene hos et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte.

Det er lastet ned ulike mengder data fra disse kontoene.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

- Umiddelbar effekt

Stortingsrepresentanter og ansatte som er direkte berørt, er blitt kontaktet, og vil i de følgende dagene bli fulgt opp av Stortingets administrasjon.

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

Hun legger til at de vet data er hentet ut av epost-kontoene, men ikke omfanget som er berørt.

– Det må hele tiden arbeides med IT-sikkerhet opp mot et krevende trusselbilde. Nye tiltak vurderes fortløpende for styrke sikkerheten på Stortinget, sier hun.

Andreassen sier likevel til TV 2 at sikkerheten på Stortinget er god.

Ap rammet

Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarl Roheim Håkonsen bekrefter til NRK at både ansatte og politikere i deres eget parti er rammet.

- Vi vet ikke akkurat hvor mange det dreier seg om, fordi folk sannsynligvis av etterforskningshensyn har fått beskjed om ikke å bringe det videre, sier han.

PST

Stortinget opplyser i pressemeldingen at de har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter i denne saken. Stortingets administrasjon har tirsdag også besluttet å anmelde forholdet til politiet.

PST melder på Twitter at de er kjent med IT-angrepet mot Stortinget.

– Når PST har mottatt anmeldelsen, vil vi vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, skriver de.