Omstridt dansk studie om effekten av munnbind legges fram i dag

Anerkjente tidsskrifter avviste studien. Onsdag kommer det etterlengtede resultatet.

Resultatene fra en dansk studie om munnbinds effekt på koronasmitte, legges fram onsdag ettermiddag klokken 15.00. Det opplyser danske Rigshospitalet overfor danske medier.

Studien ble igangsatt allerede i april. Undersøkelsen involverte 18.000 munnbind og 6000 dansker, hvorav halvparten skulle bruke munnbind ute i offentlig rom over en lengre periode.

Les også: Bilder fra morgenrushet i Stockholm vekker oppsikt

Hensikten med studien var å undersøke i hvilken grad munnbindbruk beskytter en selv mot å bli smittet.

Forskerne har imidlertid ikke undersøkt i hvilken grad en smittet person kan beskytte andre personer rundt seg, og hindre videre smittespredning, ved å anvende munnbind.

Avvist av anerkjente tidsskrifter

Studien har vært omdiskutert fordi flere internasjonale tidsskrifter avviste å publisere den i oktober. Den gang ble det meldt at studien ikke ville bli offentliggjort før den ble publisert i et tidsskrift, skriver danske Politiken.

The Lancet, The New England Journal of Medicine og JAMA er blant tidsskriftene som ikke ville publisere undersøkelsen.

Les også: Rekordhøyt smittetall i Oslo: - Håper det er i ferd med å snu

Studien skulle i utgangspunktet publiseres allerede i våres. Den store forsinkelsen har vakt mye frustrasjon blant danske politikere og forskere.

Det er foreløpig ikke lekket ut noe informasjon om resultatet av studien, ettersom forskerne bak studien har holdt kortene tett til brystet.

Munnbindpåbud i danske butikker

Christian Torp-Pedersen, som er en av forskerne bak studien, har uttalt at det er lagt ned et grundig arbeid. Han sa følgende til Ekstra Bladet i oktober:

- Det jeg kan si om oss som har laget denne undersøkelsen, er at vi ikke er infeksjonsmedisinere eller munnbind-eksperter. Det vi kan, er å lage denne typen kliniske undersøkelser. Jeg har gjort det i en mannsalder. Håndverket med å lage en undersøkelse – det kan vi, sa Torp-Pedersen, som er professor i klinisk medisin ved Aalborg universitetssykehus, til avisen den gang.

Les også: Ny studie med lovende funn om munnskyll og korona

I forrige måned innførte danske myndigheter et landsdekkende påbud om bruk av munnbind i butikker og kjøpesentre. Påbudet varer i første omgang fram til 2. januar.

Danmark har onsdag formiddag påvist til sammen 64.500 smittetilfeller og 768 registrerte koronarelaterte dødsfall, ifølge tall fra Worldometers.

Les: Ny studie med lovende funn om munnskyll og korona

Reklame Her kan du levere Vikinglotto