Omvendt voldsalarm: Hvor er fokuset, statsminister?

«At den andre parten dømmes til omvendt voldsalarm kan forandre livet til mange kvinner. Det kommer i alle fall til å forandre mitt liv».

Dette sier «Isabell» til Nrk.

Hun henviser til at hennes voldelige eksmann er dømt til å gå med «omvendt voldsalarm» i tre år. Hvis han nærmer seg henne, vil politiet få en melding i god tid. Slik kan en potensiell farlig situasjon for Isabell avverges. Saken viser at 16 personer har blitt idømt en slik omvendt voldsalarm i løpet av de siste seks årene.

Sjokkerende lite!

Hva er en omvendt voldsalarm?

Omvendt voldsalarm er en elektronisk «dings» som festes til en persons kropp, akkurat som en «fotlenke» festes til en domfelts legg. Personen oppfattes som farlig for en annen person. H*n har truet eller utøvd vold og/eller fremsatt trusler mot en annen person. Tallenes tale er klar. Det er stort sett menn som utøver vold eller fremsetter trusler om vold mot kvinner, selv om det motsatte også er konstatert.

Den såkalte «omvendte voldsalarmen» ble initiert under den rød-grønne regjeringen. SV var sterkt engasjert i å få tiltaket på plass. Den gang var jeg medlem av Stortingets justiskomité og engasjerte meg sterkt i arbeidet. Det var et krevende arbeid. Der hvor teknologien møter rettssikkerhetsmessige sider, er det krevende å få det justert slik at demokratiske samfunn kan dra nytte av moderne teknologi - samtidig med at enkeltindividets rettssikkerhet blir ivaretatt.

Vi klarte til slutt å få på plass teknologien, og ryddet av veien de rettssikkerhetsmessige utfordringene. Den blå-blå-regjeringen fikk tiltaket på et sølvfat. Da gjaldt det å rulle ut tiltaket.

Der har de sviktet.

Denne alarmen skulle snu situasjonen til «Isabell-er» på hodet. Det skulle være voldsutøveren som måtte ilegges restriksjoner og holdes unna den voldsutsatte - i stedet for at den voldsutsatte måtte gå med konstant frykt for at voldsutøveren skulle dukke opp på døren og knekke et ribbein eller holde henne under konstant psykisk press.

Svakheter ved dagens voldsalarm

Dagens voldsalarm har i sin tid gitt trygghet til kvinner, men kvinner har blitt drept til tross for at de ble utstyrt med en voldsalarm.

Den siste kvinnen som ble drept selv om hun var utstyrt med en voldsalarm, ble drept i april i år. Det er ikke nødvendig å bemerke at den «gamle voldsalarmen» plasseres hos den voldsutsatte. Det er hennes ansvar å passe på at alarmen til enhver tid er fulladet og tilgjengelig. Det er hun som må finne den frem i et nødstilfelle.

Vi vet hvor vanskelig det er å gjøre de riktige tingene når livet står på spill.

Selv de mest inntrente menneskene klarer ikke alltid å gjøre det de har lært under opplæring i en krisesituasjon. Og selv om en kvinne klarer å utløse alarmen, er det ikke sikkert at voldsutøveren ikke klarer å påføre henne skade. I verste fall drepe.

For det tar tid for politiet å komme når voldsutøveren står en meter fra kvinnen. En omvendt voldsalarm kan gi politiet opptil en halvtime til å agere, for alarmen går i det han som bærer alarmen er en halvtimes biltur unna kvinnen.

En tafatt regjering

Det er sjokkerende å vite at i løpet av de siste seks årene er kun 16 personer dømt til å bære omvendt voldsalarm. Hvorfor har ikke regjeringen tatt de voldsutsattes situasjon på alvor, er en gåte for meg.

Teknologien var jo der da de overtok regjeringskvartalene høsten 2013. De lovmessige usikkerhetene var ryddet vekk av SV og våre regjeringspartnere. FrP, som har hatt justisministerposten så langt, var til og med enig i tiltaket. Det eneste som trengtes var et sterkt engasjement for de voldsutsattes situasjon og noen penger til opplæring.

Det er en hån mot kvinner at regjeringen ikke har prioritert bruken av denne teknologien.

Nå må det skje en endring.

SV krever handling

Regjeringen må umiddelbart legge penger på bordet slik at politifolk kan få nok alarmer og den nødvendige opplæringen i bruken av teknologien. Oppfølging og å åpne en dialog med riksadvokaten for å senke terskelen for bruken av alarmen og sette i gang eventuell lovendring må også prioriteres.

Jeg lover at det er dundrende flertall for å finne gode og nødvendig lovendringer dersom de trengs.