Ondt blod mellom Trump og Obama: Høytidelig tradisjon kan gå i vasken

Helt siden Ronald Reagan har presidentene overholdt denne tradisjonen. Nå kan det imidlertid være slutt.

Tradisjonen tro skal en sittende amerikansk president invitere sin forgjenger til en høytidelig seremoni i Det hvite hus for å avduke et offisielt portrett av den forrige presidenten. Dette skal skje innen første presidentperiode er overstått. Portrettet skal etter tradisjonen avdukes i «East Room» i Det hvite hus.

Tradisjonen strekker seg flere tiår og presidentskap tilbake i tid. Barack Obama avholdt en avdukingsseremoni for George W. Bush, Bush gjorde det for Bill Clinton, Clinton gjorde det for George H.W. Bush og Bush senior gjorde det for sin forgjenger Ronald Reagan.

- Vi har kanskje våre politiske forskjeller, men presidentskapet overskrider de forskjellene, sa Obama under portrettavdukingen til sin forgjenger George W. Bush.

Kan være slutt på årelang tradisjon

Men nå kan det ifølge flere amerikanske medier være slutt på denne tradisjonen. NBC News skriver at tradisjonen kan bli droppet for første gang på flere i tiår grunnet ondt blod mellom Trump og Obama. Kilder som er kjent med saken, opplyser til amerikanske medier at avdukingen trolig ikke vil finne sted.

En tjenestemann i Trump-administrasjonen har opplyst at det har vært noe dialog med Obamas team om portrettavdukingen, men sier det aldri ble satt en dato, melder CNN. Hvis Trump blir gjenvalgt 3. november, kan det ta ytterligere fire år før Obama kan vende tilbake for å overvære den høytidelige avdukingen av hans offisielle portrett i Det hvite hus.

Verken Trump eller Obama skal være interessert i å møte hverandre til en høytidelig avduking og etterfulgt middag i Det hvite hus før presidentperioden er omme i januar.

- Avdukingen av presidentportretter er én av tre begivenheter som bringer tidligere presidenter sammen. Dette nivået av fiendskap mellom en sittende president og hans forgjenger er uten sidestykke i moderne tid, sier Kate Andersen Brower til CNN.

Hun er forfatter av boken «Team of Five: The Presidents Club in the Age of Trump».

Daværende president Bill Clinton og førstedame Hillary Clinton var vertskap for forgjengerne Barbara Bush og George H.W. Bush under sistnevntes offisielle avduking av presidentportrettet i Det hvite hus i 1995. Foto: Wilfredo Lee (AP)

- Man skal legge personlig nag til side

Ole Moen har brukt sitt voksne liv på å studere amerikansk historie og politikk. Moen sier han aldri har vært så flau over USA som nå.

- Og særlig Det republikanske partiet som har en ærerik tradisjon som nå har gått av skaftet, sier Moen, som er professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, til Nettavisen.

- Dette handler om folkeskikk og respekt for tradisjon, at man skal legge personlig nag til side og oppføre seg i tråd med det som er forventet av en president. USAs første president George Washington var opptatt av at man måtte være aktverdig og respektfull, fordi USA ble sett på som en oppkomling, sier Moen.

- Washington hadde en ganske frodig språkbruk i det sivile, men i presidentrollen var han veldig korrekt. Den malen har faktisk blitt brukt av alle presidenter siden for å gjøre ære på embetet. Mens Trump har ingen sans for den slags, sier han.

- Hva Trump har ødelagt av embetet og konstitusjonell praksis, er langt mer enn hva folk skjønner. Du må være ekspert for å virkelig erkjenne hvordan han har gjort skade på embetet og nasjonens anseelse utad, sier Moen.

Isfront mellom Obama og Trump

Trump og Obama har bare møtt hverandre ved en anledning siden innsettelsen i januar 2017. Det skjedde under begravelsen til George H.W. Bush i desember 2018. Da skal det ha vært en isfront mellom de to.

Trump har brutt all kutyme for sittende presidenter, som tilsier at en president ikke skal være offentlig nedsettende overfor sin forgjenger. Han har langet ut med voldsom kritikk mot Obama de siste 3,5 årene. Nå sist har han fremmet alvorlige beskyldinger om at Obama har begått kriminelle handlinger. Men da Trump ble presset av journalister til å spesifisere hvilke forbrytelser Obama angivelig skal ha begått, maktet han ikke å redegjøre for det.

Obama har i hovedsak vært tilbakeholden med å kritisere Trump, men har kommet med små drypp innimellom. Nå sist rettet Obama indirekte kritikk til Trumps håndtering av koronapandemien under en videooverført tale til svarte studenter i USA.