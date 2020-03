Onsdagens korona-måling: - En ganske klar endring i tilliten til styresmaktene

Det har vært spesielt én ting som har blitt klart siden Nettavisens målinger begynte 12. mars.

I snart to uker har Nettavisen i samarbeid med Amedia og Infact hatt en daglig måling av nordmenns frykt for koronaviruset og tilliten til myndighetenes håndtering

Målingene som startet 12. mars, baserer seg på daglige intervjuer med over 3000 personer over hele Norge. Så hvordan har utviklingen vært på de to ukene?

Det er spesielt utviklingen i hvilken tillit vi har til styresmaktene som har vært tydelig. Tillit-grafen, som baserer seg på vår tillit til helsemyndigheter, tillit til politikere og tillit til Erna Solbergs evne til å håndtere krisen, har hatt en solid økning siden målingene begynte.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

- Klar endring

På skalaen fra 1 til 5 har vi onsdag 3,91 tillit til helsemyndighetene, 3,63 tillit til de politiske myndighetene og 3,66 tillit til statsminister Erna Solberg. Sammenlignet med henholdsvis 3,37, 3,00 og 3,02, som var tallene 12. mars.

- Når man ser på tallene fra begynnelsen, så ser vi jo at det er en ganske klar endring på svarene på spørsmålene om tillit til styresmaktene. Der ser vi en ganske markant økning på rundt 0,5 og 0,6 skalasteg, sier professor Bernt Aardal til Nettavisen.

Les også: Koronasmittet lege: Vær obs på dette symptomet

Det var spesielt etter de strenge tiltakene ble innført at tilliten til styresmaktene steg blant befolkningen.

- Jeg tror dette er riktig funn. Vi har sett meningsmålinger som viser at folk nå følger rådene som er gitt. Det var såpass dramatiske og drastiske tiltak, og hvis det var lav tillit til styresmaktene så kunne det underminere effekten av det, sier Aardal.

Gunnar Stavrum: Tilliten til Erna Solberg var elendig, men etter de tøffe tiltakene er tilliten på vei opp

PROFESSOR: Bernt Aardal. Foto: Heidi Schei Lilleås

Til tross for at alvoret har blitt mer tydelig, har ikke frykten blant befolkningen blitt mye større. Den har hatt en liten økning, men har holdt seg relativt stabil. Professor Aardal tror det har sammenheng med den høye tilliten til styresmaktene.

- Det går nok på at folk tror på ting som er innført og ser kanskje at det hjelper, sier Aardal.

- Alvoret blitt mer og mer tydelig for hver dag. Man ser at dødstall går opp flere steder, spesielt der man ikke tok viruset så alvorlig til å begynne med. Men i Norge er fortsatt dødstallene relativt lave, utdyper han.

Les også: Nobelprisvinner med oppløftende korona-spådom: - Dette kommer til å gå bra

Liten frykt-økning

På skalaen fra 1 til 5 var nordmenn i snitt 2,36 bekymret for egen helse da målingene begynte. Onsdag var det tallet 2,48. Heller ikke bekymringen for egen økonomi har økt mye. Den har gått fra 2,32 12. mars til 2,36 onsdag.

Les også: Lises (21) innlegg om butikkmedarbeidere gikk viralt. Nå er alt snudd på hodet

Helsen til våre eldre slektninger har hele tiden vært vår største bekymring, og den har økt noe, fra 3,71 da målingene begynte til 3,83 onsdag.

Det er i Vestfold de er mest bekymret for egen helse med et tall på 2,75, etterfulgt av Buskerud og Telemark der tallet begge steder er 2,58. Rogaland er minst bekymret (2,32).