Ønsker å forby kjøtt på lik linje med røyk

Et kjøttforbud for å redde planeten blir et tema som skal drøftes og debatteres under en partikonferanse for Labour i Storbritannia neste uke.

Det er vegan-organisasjonen Viva som arrangerer debatten.

En av Storbritannias fremste advokater, Michael Mansfield, skal delta i debatten og vil ta til orde for et forbud mot kjøttproduksjon og -konsum. Han mener kvegdrift ødelegger planeten og etterlyser lovgivning som kriminaliserer dem som forårsaker global oppvarming, skriver The Telegraph.

Mansfield, som er en kjent, radikal samfunnsstemme i Storbritannia, går så langt at han sammenligner kjøttkonsum med å være en forbrytelse mot menneskeheten.

- Jeg mener at når vi ser på skaden kjøttkonsum gjør på planeten, er det ikke latterlig å mene at dette en dag vil bli ulovlig, vil Mansfield trolig si i debatten, ifølge Sky News.

- Det er mange ting som en gang var hverdagslig, men som nå er ulovlig, som å røyke innendørs, sier han.

- Det er på tide med en ny lov på «ecoside» (ødeleggelsen av økosystemer red.anm.) som må sidestilles med «genocide» (folkemord red.anm.) og de andre forbrytelsene mot menneskeheten, sier han.

Sammenligner med røykeforbud

Han får bred støtte av vegan-organisasjonen Viva, som skal arrangere debatten under Labours partikonferanse i Brighton.

- For 30 år siden var det ingen som hevet et øyenbryn om du tente opp en sigarett på en pub eller restaurant. Men nå aksepterer samfunnet at røyking er skadelig og helt unødvendig, så vi har vedtatt lover mot det, sier direktør for Viva, Juliet Gellatley, ifølge Sky News.

- Det samme kan skje med kjøttkonsum, sier Gellatley.

- 83 prosent av jordbruksarealene

En studie fra Universitetet i Oxford, som ble publisert i det vitenskapelig tidsskriftet Science i fjor, viser at kjøtt- og meieriprodukter står for 60 prosent av klimautslippene som stammer fra landbruk, og bruker 83 prosent av jordbruksarealene. Samtidig leverer disse produktene bare 18 prosent av kaloriene og 37 prosent av proteinene.

- En vegan-diett vil trolig være den største enkeltstående måten du kan minke din innvirkning på planeten, ikke bare når det gjelder klimagasser, men global forsuring, eutrofiering (forurensing av hav og innsjøer), landbruk og vannbruk, sa forskeren bak studien, Joseph Poore, ifølge The Guardian.

Advokat Michael Mansfield etterlyser lovgivning som kriminaliserer kjøttkonsum og -produksjon. Foto: Stephen Kelly (Pa Photos)

- Å dra det litt vel langt

Professor i miljøpsykologi ved Universitetet i Leeds, Lorraine Whitmarsh, forteller The Guardian at et kjøttforbud vil være et altfor drastisk tiltak.

- Jeg mener dette blir å dra det litt vel langt, sier Whitmarsh.

- Våre siste studier viser at folk har blandede følelser når det gjelder det å redusere mengden av kjøtt vi konsumerer. Så vidt halvparten av allmennheten mener vi burde gjøre det, samtidig er det 67 prosent som mener vi bør redusere hvor mye vi flyr. Mens folk er positive til noe som inntil nylig ble ansett å være ganske kontroversielt, redusere flyging, tror jeg kjøttkonsumet vi være noe som er vanskeligere å ta fatt på, sier hun.

Hun utelukker ikke at slike drastiske tiltak vil heller virke mot sin hensikt, og bidra til forsvarsmekanismer og fremmedgjøring av folk som etter hvert ville innsett at noe må gjøres med klimaendringene.

- Blir på en måte latterlig

Professor i befolkningsøkologi ved Universitetet i Leeds, Tim Benton, tror ikke et forbud på kjøttkonsum er veien å gå.

- Det finnes ingen magisk kule, sier professor Benton til samme avis.

- Man kan se for seg en endring i landbrukssubsidier, handelslover, endre hva som blir spist på sykehus og skoler for å opplære folk til å spise annerledes. Man kan se for seg merking og opplæring, karbonskatter. Alt dette spiller en rolle, men ikke noe av dette vil på egenhånd løse problemet. Og tanken om at kjøtt skal bli forbudt, blir på en måte latterlig, sier han.