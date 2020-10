Ønsker å rive «Porten til Nord-Norge»: - Stigmatiserende

Ikke alle er begeistret over det populære landemerket.

På grunn av reiserestriksjoner i år, var det mange nordmenn som hadde bilferie i Norge i sommer. Mange «søringer» valgte å pakke bilen og kjøre nordover. Hvis man da kjører E6 nordover fra Trøndelag til Nordland, vil man passere en bue med nordlys ved fylkesgrensa. På skiltet i midten står det «Nord-Norge», og dette er bilistenes første møte med landsdelen.

For mange er det også et populært blikkfang for å ta et bilde eller to, slik at man har noe «kult» å legge ut på sosiale medier. Nå tar imidlertid Erlend Bullvåg ved Handelshøyskolen Nord universitet til orde for å rive porten.

- Stigmatiserende

Bullvåg, som er førsteamanuensis, hevder at det i 2020 ikke er en grunn lenger til å ha denne porten. Bullvåg sier til NRK at det gir folk forventninger om «noe annet enn på den andre siden». Bullvåg er enig i at det er populært blikkfang, og erkjenner at det andre steder i landet også har lignende porter, men at de andre portene kun representerer reiselivets promotering, mens «Nord-Norge»-porten representerer en hel landsdel.

- Forskjellen er at de åpenbart representerer reiselivet, mens her står det en port på grensa til en hel landsdel. Og det synes jeg er stigmatiserende, sier Bullvåg til NRK.

Vil ikke rive

NHO deler ikke Bullvågs synspunkt. Regionsleder Daniel Bjarmann-Simonsen synes det er positivt å ha et symbol som viser skillet mellom Sør- og Nord-Norge. Det samme synes brødrene Lars Jonas og Jan-Michael Westerfjell som eier porten. Til NRK forteller de at det er viktig å «være forskjellig fra andre», og at Bullvåg kan likeså godt kjøpe porten, fordi den er til salgs.