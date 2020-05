Ønsket å gjøre det slutt på sine sorger

Britisk-australske Kylie Moore-Gilbert er blitt tatt som gissel i Iran. Forrige uke forsøkte hun selvmord for tredje gang i fengsel.

Torsdag denne uka kom nyheten om at britisk-australske Kylie Moore-Gilbert for tredje gang har forsøkt å begå selvmord i det beryktede Evin-fengselet i den iranske hovedstaden Teheran.

Akademikeren reiste til Iran i 2018 for å delta på en konferanse, og ble arrestert da hun skulle forlate landet.

Angivelig en spion

Iran har anklaget og dømt henne til 10 års fengsel for spionasje mot landet.

I brev som hun har skrevet i fengselet har hun avvist spionanklagene mot seg selv, og derimot hevdet at det er regimet som har forsøkt å verve henne som spion for Iran.

Det er grunn til å anta at det nettopp er hennes avvisning av tilbudet fra regimet som er grunnen til at hun ble arrestert og dømt.

Det var mannen til menneskerettighetsforkjemperen Nasrin Sotude som skrev om hennes forsøk på selvmord på sosiale medier. Hans kone har selv fått en dom på 38 års fengsel for å forsvare retten til å gå ute uten hijab.

Ifølge henne er situasjonen til Moore-Gilbert forferdelig og uutholdelig - og at hun holdes i isolat. Det har også kommet anklager om psykisk tortur.

Brikker i et politisk spill

Dessverre bruker desperate, iranske myndigheter utenlandske borgere som brikker i sitt politiske spill. Fra tidligere har engelsk-iranske Nazanin Zagheri Radcliff også blitt beskyldt for spionasje og arrestert etter en feriereise til Iran i 2016.

Hun har sittet fengslet siden, til tross for uttalelige forsøk fra både britiske myndigheter og fra sin mann, for å få henne løslatt. Hun har hele tiden hevdet sin uskyld.

I mars fikk hun midlertidig permisjon i forbindelse med spredningen av korona i iranske fengsler.

Mina Bai. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Bannlyst i Tyskland

Forrige uke ble den iransk-støttede libanesiske gruppen Hizbollah bannlyst i Tyskland. Dette førte til sinne og trusler fra iranske myndigheter.

Hizbollah-gruppers lokaler ble ransaket av tysk politi på bakgrunn av informasjon fra israelske myndigheter om mulige terrorplaner. Den tyske utenriksministeren ba Natalie Amiry, den tysk-iransk TV-korrespondenten til ARD, om å forlate Iran, idet spenningen mellom to land tilspisset seg.

Avisen Vatan e-Emroz, som er en konservativ avis i Iran, beskyldte denne uka den tyske ambassadøren Michael Klor Berchtold i Iran for å være israelsk spion (zionister, som myndighetene i Iran kaller dem).

Vestlige turister; pass på!

Iran er et umåtelig vakkert og spennende land, og turistindustrien lider enormt, men dessverre må man være forsiktig med å oppfordre vestlige turister til å reise uforbeholdent til landet.

Sjansen for at man kan havne i skuddlinjen, og bli en del av et politisk spill, er stor.

Iranske myndigheter bruker ofte vestlige borgere som midler for utpressing, eller for fangeutveksling, med regimetro iranere som har blitt fengslet i vesten.

