OPCW kan få ta blodprøver av Skripal

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) får tilgang på blodprøver av eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia, slår britisk dommer fast.

Kunngjøringen fra dommer David Williams torsdag slår fast at det er lov for leger «å ta blodprøver og fremlegge dem for OPCW, og å legge fram kopier av medisinske journaler for OPCW».

OPCW hadde bedt om rettslig kjennelse til å få tilgang på blodprøver, slik at organisasjonens eksperter har grunnlag for å vurdere britiske myndigheters påstand om at de to ble forgiftet av nervegiften Novitsjok.

Den tidligere dobbeltspionen Sergej Skripal og hans datter Julia er fortsatt innlagt på sykehus med kritiske skader. Tilstanden betegnes som stabil. I kjennelsen heter det at deres mentale kapasitet kan ha blitt påført skader med ukjent omfang.

Eksperter ved det statlige forskningsanlegget Porton Down har analysert blodprøver av dem, og funnene indikerer at de ble eksponert for Novitsjok eller en lignende nervegift, melder Sky News.

– Surrealistisk

Sergej Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars. En politimann som var del av et team som ble sendt til stedet etter funnet av de to, ble også syk. Han er nå utskrevet, opplyste det britiske helsevesenet torsdag.

– Folk spør meg om hvordan jeg har det, og det finnes egentlig ikke noen ord som kan forklare hvordan jeg har det nå. Surrealistisk er vel ordet som ligger nærmest, og dette har virkelig vært fullstendig surrealistisk, sier politibetjent Nick Bailey i en uttalelse som WIltshire-politiet publiserte torsdag.

Anklager Russland

Britiske myndigheter mener at eksspionen og hans datter ble forgiftet av nervegiften Novitsjok og at Russland sto bak.

Så langt har ikke britene lagt fram bevis for sine påstander, og Moskva har avvist anklagene.

Britiske myndigheter besluttet å utvise 23 russiske diplomater som straff. Russland svarte ved å gjøre det samme med 23 britiske diplomater.

(©NTB)

