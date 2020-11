Oppdatering på Sputnik-vaksinen

Nye, lovende resultater fra testingen av den russiske vaksinen.

11. november kom nyheten om at foreløpige resultater viste at Russlands koronavaksine Sputnik V var 91,4 prosent effektiv mot covid-19, ifølge landets statlige investeringsfond.

Tirsdag kommer de med enda bedre nyheter. 42 dager etter den første dosen har vaksinen en effektivitet på over 95 prosent, ifølge en pressemelding.

Vaksinen kommer i to doser. Sprøyte nummer to settes 21 dager etter den første. Tallet 91,4 prosent ble målt 28 dager etter den første dosen, mens tirsdagens testresultater to uker etter dette igjen viser at vaksinen har en effektivitet på minst 3,6 ytterligere prosentpoeng.

– Dataene som viser høy effektivitet av Sputnik V-vaksinen gir oss håp om at vi snart vil få det viktigste verktøyet i kampen mot pandemien, sier Russlands helseminister Mikhail Murashko.

Mer enn 22.000 frivillige har blitt vaksinert.

Ifølge nyhetsbyrået Tass er det nå 120.000 doser av vaksinen i omløp på det sivile markedet.

Reklame Opptil 65 prosent på verdens beste bokser