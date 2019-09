Oppfordret til storming: Hundrevis samlet utenfor Area 51

Mer enn to millioner hadde tilsynelatende vist interesse for arrangementet som skulle finne sted fredag.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det startet som en spøk da en Facebook-bruker i sommer opprettet et arrangement der han oppfordret folk til å storme det myteomspunne militære området Area 51 i Nevada.

- La oss se romvesenene, skrev brukeren spøkefullt.

Plutselig ble det imidlertid mer alvorlig. Arrangementet gikk viralt og mer enn to millioner hadde trykket på knappen som indikerer at de ville delta på arrangementet.

20. september var satt som dato for hendelsen, og natt til fredag lokal tid begynte folk å dukke opp utenfor militærbasen.

Ifølge New York Times var det flere hundre mennesker som kom til Area 51, mange iført kostymer eller skilt.

- Er her for å ha det gøy

Reuters skriver at omtrent ingen prøvde å ta seg inn på området, og at det hele gikk rolig for seg. Det var imidlertid ikke et vanlig skue.

- Mange tilfeldige mennesker i rare kostymer som står utenfor en militærbase, hvorfor ville man gå glipp av det? Det er en opplevelse som bare skjer en gang i livet, sier YouTube-personlighten Atozy, ifølge nyhetsbyrået.

KOSTYME: Mange var utkledd som romvesen. Foto: John Locher (AP/NTB Scanpix)

Det var rundt klokken 03 lokal tid at folkemengden begynte å samle seg. Mange hadde skilt, og et av dem leste: «Slipp E.T. fri fra myndighetene».

Reuters skriver at én kvinne prøvde å ta seg inn en sikret port, men hun ble anholdt og senere sluppet fri. Stemningen var ikke amper.

- De er bare her for å se hva som skjer. De er for å ha det gøy, sier en representant fra myndighetene i Nevada.

I Las Vegas ble det torsdag arrangert en fest med romvesen-tema, mens andre samlet seg ved det lille tettstedet Rachel. Der har folk satt opp telt, og det er ventet aktivitet ved Area 51 hele helgen.

Måtte advare

Konspirasjonsteoretikere har i mange tiår hevdet det befinner seg ikke-jordiske romfartøy og utenomjordiske vesener på Area 51. Hemmelighold fra amerikanske myndigheter og streng sikkerhet ved området har bare gitt vann på mølla.

FOLKSOMT: Flere hundre skal ha møtt opp utenfor Area 51. Foto: Bridget Bennett (AFP/NTB Scanpix)

Det var først i 2013 at Area 51 ble formelt anerkjent som en base for luftforsvaret av føderale myndigheter. Da offentliggjorde CIA en rapport om spionfly, som hadde blitt testet i området på 50-tallet. Før dette hadde ikke myndighetene bekreftet at området eksisterte.

Da Facebook-arrangementet ble så stort som det ble i sommer, følte det amerikanske luftforsvaret at det var nødvendig å komme med en advarsel.

- Area 51 er et treningsområde for det amerikanske luftforsvaret, og vi vil fraråde alle å prøve å ta seg inn på området der vi trener væpnede amerikanske styrker, uttalte talsperson Laura McAndrews til Washington Post.

- Luftforsvaret er alltid klare til å forsvare USA og dets eiendeler, la hun til.