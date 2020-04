Oppgang i nye tilfeller

Det var ved midnatt natt il onsdag registrert 6.678 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 110 tilfeller siste døgn - en økning på 30 fra tirsdag da økningen bare var 80 personer. Økningen onsdag tilsvarer en økning på hele 37,5 prosent sammenlignet med samme tall tirsdag.

Her er det også viktig å huske på at økningen i dag på 110 kun utgjør en økning på 1,67 prosent sammenlignet med totalt antall registrerte smittede på tirsdag (6.568).

De siste to dagene sett under ett er økningen på 190 tilfeller, også det en markant økning fra tirsdag da tallet for siste todagers-periode var 154. Differansen på 36 utgjør her en økning på 23 prosent.

Det var onsdag registrert 139 døde som følge av sykdommen. Det er en oppgang på fem personer sammenlignet med antall døde på samme tidspunkt tirsdag (en økning på 3,7 prosent).

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 201 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det er tre mindre enn på samme tid i går.

Tirsdag 14.04



Ved midnatt natt til tirsdag var det registrert 6.568 tilfeller av koronasmitte i Norge,

Det var en økning på 80 tilfeller siste døgn, opp seks tilfeller fra samme tid mandag da økningen var 74 (en økning på 8,1 prosent).

Siste todagers-periode var økningen på 154 tilfeller, en nedgang på 15 fra mandag da tallet på antall smittede hadde økt med 169 siste to døgn. Det ga en prosentvis nedgang i antall nye smittede på 8,9 prosent for nevnte todagers-periode.

I alt 204 personer fikk natt til tirsdag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var 10 færre enn på samme tid mandag og betød en nedgang på 4,7 prosent.

Økning i antall døde, men økningen bremser opp



Det var tirsdag morgen registrert 134 døde som følge av sykdommen, opp fra 128 på samme tid mandag. Dette var seks flere døde, noe som ga en økning på 4,7 prosent siste døgn.

Mandag morgen var det registrert 128 døde som følge av sykdommen, en økning fra 119 (7,6%) på samme tid søndag.

Mandag 13.04

Det var ved midnatt registrert 6.489 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det var en økning på 73 tilfeller sammenlignet med samme tidspunkt ett døgn tidligere.

Siste to dager sett under ett var økningen på 169 tilfeller.

Det var mandag morgen registrert 128 døde som følge av sykdommen, en økning fra 119 (7,6%) på samme tidspunkt søndag.

I alt 214 personer fikk natt til mandag behandling på sykehus for covid-19-sykdom.

Søndag 12.04



Ved midnatt natt til søndag var det registrert 6.415 tilfeller av koronasmitte. Det var en økning på 95 tilfeller siste døgn.

Siste to dager sett under ett var økningen 172 tilfeller.

