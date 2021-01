Opphever skjenkestoppet

Tromsø kommune tillater alkoholservering fra og med fredag.

Etter at kommunene tok over ansvaret for bestemme skjenkestopp eller ei lokalt, har flere kommuner bestemt at kranene skal åpnes igjen. Nå oppheves også skjenkestoppet i Tromsø.



- Situasjonen er oversiktlig nok til ikke å innføre lokale begrensninger, mener smittevernoverlege i kommunen, Trond Brattland.

Ikke etter 22

Det betyr at dagens skjenkestopp oppheves natt til fredag, og fra og med fredag tillates alkoholservering i sammenheng med matservering til klokka 24. Gjester kan ikke slippes inn etter klokka 22.

– Hvis smittesituasjonen endrer seg, eller vi ser at skjenkingen bidrar i negativ retning for å holde pandemien under kontroll, vil vi raskt kunne iverksette lokale tiltak der det er nødvendig, informerer Brattland.

Kranene åpnes flere steder



Tromsø er ikke alene om å oppheve skjenkestoppet. Onsdag vedtok formannskapet i Trondheim å åpne kranene etter at smittetallene har bedret seg mye de siste ukene.

Bergen, Arendal, Hammerfest og Kristiansand er også blant kommunene som har bestemt seg for å tillate alkoholservering fra og med fredag av, ifølge TV2.

Stavanger skal behandle saken i formannskapet fredag, mens i hovedstaden må man fortsatt smøre seg med tålmodig. I Oslo fortsetter skjenkestoppet inntil videre.

