Opposisjonen om statsbudsjettet: – Tidenes feriepengebaksmell

MDGs partileder Une Bastholm ser ett eneste lyspunkt med statsbudsjettet, mens SVs Kaski er svært bekymret for feriepengene.

Tirsdag kveld ble Frp og regjeringen enige om statsbudsjettet for 2021.

Une Bastholm i MDG er ikke fornøyd med hvordan pengene er disponert:

– Regjeringen bruker jo milliardene som fulle sjømenn. Tenk alt vi kunne gjort for miljø, rettferdighet og grønne arbeidsplasser med 22 milliarder! De gjør det nå billigere å kjøpe fossilbil og bruker to milliarder på å kutte bompenger, i stedet for å droppe de dyre motorveiene. Det skaper mer forurensning og klimaendringer, raser Bastholm.

Hun er likevel bittelitt optimistisk på ett punkt:

– Her er bare ett lyspunkt som gjør meg oppriktig glad, nemlig at dyrepolitiet nå blir landsdekkende. Men jeg er redd politiet ikke får nok ressurser til arbeidet, og fortsatt må prioritere ned dyrekrimsaker, som jo ofte også kan knyttes til vold mot mennesker, sier Bastholm.

MDG-partilederen fordeler skylden på regjeringspartiene:

– Høyre, Venstre og KrF tillater nå at FrP maltrakterer flyktningpolitikken enda mer. Det er flyktningers behov for beskyttelse som skal avgjøre hvem vi tar imot, ikke om en er kristen eller muslim. Med endringene i dag vil asylsøkere også få livet satt på vent enda lenger, og vil slite enda mer med å bli gjenforent med familien. Det er trist og hjerterått, avslutter hun.

Arbeiderpartiet ikke fornøyd

Eigil Knutsen sitter i Finanskomiteen på Stortinget. Han er heller ikke begeistret for budsjettet:

– Etter ukesvis med krangling ender dette skilsmisseoppgjøret med at regjeringen og Frp blir enige om billigere alkohol og snus mot ikke kutt i kvoteflyktninger og bistand. Disse forhandlingene har ikke handlet om hva vi kan gjøre for dem som er sagt opp og permitterte, eller bedriftene som sliter og er på radene av konkurs. Dette har vært en omkamp mellom Frp og regjeringen på saker Frp tapte når de satt i regjering. Regningen sender regjeringen til våre barn og barnebarn med å bruke oljefondet, sier Eigil Knutsen.

– Dette virker mer som en «morna KRF» fra Jensen enn krisehåndtering. Vi står i en arbeids- og helsekrise. Nesten 200.000 er utenfor jobb. Helsevesenet blir testet til bristepunktet. Da burde man forvent at alle tiltak som kommer fra stortinget handler om å motkjempe denne krisen og hjelpe dem som sliter. Dette er en dyr og rar avtale som ikke svarer på de største utfordringene Norge har. Hadde det vært opp til oss ville vi heller valgt å sikre arbeidsplasser, gi feriepenger til permitterte og styrke helsevesenet, sier Eigil Knutsen.

SV: – Dette er dagen da Frp forlot folk flest

– Frp virker mer opptatt av å gjøre livet vanskelig for Kjell Ingolf Ropstad enn å redde folks arbeidsplasser, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Beksvart og usosialt. Dette er dagen da Frp forlot folk flest, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski om Frps budsjettenighet med regjeringen.

Hun mener at budsjettenigheten ikke gjør livet lettere for dem som går julen i møte uten å vite om de har en jobb.

– De gjør ikke nok for å bygge oss ut av krisen. De kunne reddet utelivsbransjen, latt folk som er uten jobb fått feriepenger neste år eller brukt milliarder på å investere i nye, grønne arbeidsplasser og å fikse klimakrisen. I stedet virker Frp mer opptatt av å gjøre livet vanskelig for Kjell Ingolf Ropstad enn å redde folks arbeidsplasser, sier Kaski.

Rødt: – Mager trøst med litt billigere øl og vin

– Når nesten 200.000 er arbeidsledige, mens regjeringa faser ut ordningene som sikrer folk inntekt og svekker det organiserte arbeidslivet, er det en mager trøst med litt billigere øl og billigere vin på polet, sier Rødts nestleder Marie Sneve om budsjettenigheten.

Hun viser blant annet til at regjeringen og Frp ikke har gjeninnført feriepenger på dagpenger, slik Ap, SV og Rødt har krevd etter at arbeidsledigheten har økt under koronapandemien. Regjeringen tok bort retten til feriepenger når man går på dagpenger i 2015.

– Strømregning, mat og husleie må fortsatt betales. Det blir tidenes feriepengebaksmell, sier Sneve.

Gjennom enigheten har Frp blant annet fått igjennom en grensehandelspakke der avgifter på alkohol, snus og sukkerholdige varer kuttes eller fjernes.

– Dette forliket gir oss først og fremst mer symbolpolitikk fra Frp og ikke mindre forskjeller, i en tid hvor det trengs som mest, sier Sneve.

Skryt

Budsjettet blir godt mottatt av NHO:

– Vi er glade for at regjeringen og Frp har kommet oss og våre bedrifter innen handel i møte ved å kutte betydelig i avgiftene på typiske grensehandelsvarer. Dette vil endre handlevaner og skape nye, norske arbeidsplasser, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel.

Også Virke er fornøyd:

− Kuttene i grensehandelsavgiftene er et historisk grep for flere arbeidsplasser og verdiskaping i landet vårt. Dette er viktig og riktig når vi står i vår generasjons største krise, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

− Det står respekt av at Frp og regjeringen tar grep for å snu en årelang utvikling med økende grensehandel.

