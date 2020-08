Opposisjonspartiene med kritikk av regjeringens koronahåndtering

Flere temaer om koronaviruset og håndteringen av dette blir tatt opp under kveldens partilederdebatt.

Saken oppdateres fortløpende.

Det store gjennomgående temaet under partilederdebatten er ikke overraskende om regjerings koronahåndtering, nedstengningen av landet og hvordan smitten har økt blant unge.

Jonas Gahr Støre (Ap) åpnet partilederduellen med Erna Solberg (H) med å kritisere åpningen av Norge i juli.

- Burde ikke ha åpnet opp igjen

- Jeg mener at med det vi vet nå, så burde vi ikke åpnet opp igjen i juli. Da trodde jeg at vi hadde med oss lærdommen fra midt i mars, for da var smitten i omløp. Det kom fly fra Nord-Italia og Asia, og vi måtte stenge ned, sier Støre.

Videre sier partilederen at mottakssenteret på Gardermoen burde ha blitt åpnet allerede 5. juli, og kaller det uforståelig at det ikke ble åpnet før.

- Man kom bak på i mars, det fikk vi rettet opp i en stor dugnad, og jeg vil anerkjenne Erna Solberg for å ha ledet oss gjennom dette på en god måte, sier han.

Til det svarer statminister Solberg at hun er glad for at Støre innrømmer at dette er etterpåklokskap.

- I juli så mente du egentlig at det var riktig å åpne, og det tenker jeg er riktig å si. Vi mente i juli at vi hadde kontroll på en situasjon. Vi har opplevd folk som hadde vært kjempeflinke på å følge de grunnleggende smittereglene før sommeren, som på slutten har vært litt mindre flinke til å følge de. Men vi sa også den gangen at smitten kunne komme til å øke.

På Twitter er ikke folk helt enig hvem som vant duellen mellom Solberg og Gahr Støre:

Reiselivet en av grunnene til at landet åpnet

Avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande trakk frem reiselivet som en av grunnene til at landet måtte åpnes igjen i juli.

- Norsk reiseliv har hatt kjempeutfordringer. Vi har så mange små bedrifter som prøver å bygge opp arbeidsplasser på bakgrunn av reiselivet. Vi åpna ikke bare grensene for at vi skal dra til Syden, vi åpna grensene for at norske borgere skal kunne ta de valgene selv, men at også norsk reiseliv skulle kunne få muligheten til å få internasjonale reisende inn, sier Grande.

- Valgte sydenturer foran studentene

Une Aina Bastholm, leder i MDG, sparer ikke på kruttet når hun kritiserer regjeringen for valget om å åpne for cruisenæringen.

- Jeg mener at, satt på spissen, så har regjeringen valgt å prioritere cruisenæringen foran det brede laget av kulturarbeidere.

Videre mener Bastholm at regjeringen har valgt Sydenferiene foran det at studentene som er nye i byen kan møtes å bli kjent med andre.

- Også må vi huske på at fadderukene er mye mer enn fest. Så heldigvis er det mye fadderuker som kan gjennomførers også, og det er viktigst at alle forholder seg til smitterådene, men jeg mener at det burde være mer gjennomtenkt hva som er viktigst. For jeg tror de fleste ville vært enige om at hverdagen vår er viktigere, sier hun.

Behandlingen av eldre

- Det som det har vært verst å se på, er hvordan de eldste har hatt det. Det er alt for mange som det siste halve året har dødd alene, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

- Når vi skal se på koronasituasjonen om ett år, tror jeg noe av det vi kommer til å skamme oss over, er at man ikke gjorde tiltak der, sa han videre.

Oljekrangel

- Jeg blir helt svett jeg, når jeg hører Une Bastholm. Hun skal altså legge denne næringen ned over natten, og skjønner ikke hvilke dramatiske konsekvenser det vil få for norsk økonomi. For 200.000 arbeidsplasser, og for muligheten vår til og faktisk ha industri i Norge også i årene som kommer. Jeg er stolt over at vi har vært med på å forbedre denne ordningen i Norge, sier partileder i Frp, Siv Jensen.

Torsdag var alle partiledere samlet til debatt i regi av Arendalsuka og NRK. Tilstede var Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (R), Siv Jensen (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Une Bastholm (MDG), Trine Skei Grande (V), Trygve Slagsvold Vedum (Sp).