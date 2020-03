Opposisjonspartier med klar beskjed: - Krever samlet hjelp til beboere i Maridalsveien 128

Beboerne i Maridalsveien 128 kommer til å stå sentralt når Oslo kommune skal prøve ut en nye leie-til-eie-ordning.

OSLO (Nettavisen): Mens koronasituasjonen skaper nær unntakstilstand i Oslo, har opposisjonspartiene i Oslo bystyre funnet tid til å snakke sammen om skjebnen til beboerne i Maridalsveien 128 på Sagene, bygården som har blitt en symbolsak i diskusjonen om kommunal forkjøpsrett. Etter et bystyremøte 26. februar, der to ulike vedtak til støtte for beboerne begge fikk støtte, er opposisjonspartiene Senterpartiet, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Rødt og FNB enige om å gå et skritt videre:

- Vi har jobbet tett sammen og er enige om at de to vedtakene i bystyret må sees i sammenheng. Det var Rødts mening at beboerne i Maridalsveien 128 skal holdes samlet som gruppe nå og framover, at de skal ha et svar og behandles som samlet gruppe på veien fram til leie til eie-piloten, sier Venstres Odd Einar Dørum til Nettavisen.

- Definert som pionerer

- Vi har definert beboerne i Maridalsveien 128 som pionerer, sier Dørum.

Den tidligere bystyrepolitikeren har engasjert seg i denne saken siden starten og har vært skarp i sin kritikk av Oslo kommunes manglende hjelp til beboerne som forsøkte å ta bygården på forkjøpsrett. Forsøket strandet i møte med Oslo eiendoms- og byfornyelsesetat (Eby), selv om beboerne stilte med lån og garantier.

- Får klar marsjordre

- Oslo kommune skal etablere en leie-til-eie-ordning, og byrådet har sagt at dette kan ta to til tre år. Nå får de en klar marsjordre fra opposisjonen om å få fortgang i dette. Ordningen vil gi folk med liten egenkapital en ny mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, og det er et opplegg som blant annet Drammen kommune har testet ut med hell, sier Høyres Anne Hovet Rygh.

- Dette legger press på byrådet, sier Rødts Sofia Rana til Nettavisen og forventer at beboerne i Maridalsveien 128 får hjelp gjennom leie til eie-piloten.