Opprørt Solberg varsler straffetiltak mot Hviterussland

Hviterusserne må også få oppleve frie, demokratiske valg, mener statsminister Erna Solberg (H). Norge slutter seg til EU som har varslet sanksjoner mot landet.

– Situasjonen i Hviterussland er dramatisk. Omfattende valgfusk og siden brutal politivold mot demonstrantene som protesterer mot valget, er et opprørende syn, skriver Solberg i et innlegg på sin egen blogg søndag kveld.

Tiden etter presidentvalget i den tidligere sovjetrepublikken 9. august har vært preget av omfattende demonstrasjoner mot president Aleksandr Lukasjenko.

Han har erklært seg som vinner av valget med rundt 80 prosent av stemmene, noe opposisjonen og store deler av befolkningen nekter å godta.

– Autoritære midler

I et lengre innlegg går Solberg skarpt i rette med Lukasjenkos regime og varsler norsk støtte til opposisjonen.

– Siden 1994 har president Aleksandr Lukasjenko styrt landet med autoritære midler. Grunnleggende politiske og sivile rettigheter har vært undertrykt, og flere tidligere presidentvalg har vært beheftet med store mangler, skriver Solberg.

Hun viser til at Norge i mange år har støttet menneskerettighetsarbeid i Hviterussland, som i vest grenser til EU-landene Polen og Litauen og i øst til Russland.

Men opptakten til valget ble preget av arrestasjoner av opposisjonskandidater, politiske aktivister, journalister og observatører, i tillegg til omfattende restriksjoner på grunnleggende rettigheter som mediefrihet og forsamlingsfrihet, ifølge Solberg.

Demonstrasjoner

Den norske regjeringssjefen viser videre til at tusener av mennesker på valgnatten protesterte mot prosessen i hovedstaden Minsk og 33 større og mindre byer over hele landet.

– Politiet slo hardt ned på demonstrantene med batonger, vannkanoner, tåregass, sjokkgranater og gummikuler. Demonstranter ble vilkårlig arrestert og ført bort, skriver Solberg.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hyller demonstrantene i Hviterussland.

– Folk tar til gatene i Hviterussland for å protestere mot vold og valgfusk. Motet deres imponerer. Norge støtter kravet om frie og rettferdige valg. Lukasjenko må gå i dialog med opposisjonen. Politivold og valgfusk kan ikke aksepteres, sier hun til NTB.

Arbeidere på traktorfabrikken MTZ la ned arbeidet fredag til støtte for opposisjonen i Hviterussland. De krever nyvalg og at alle pågrepne demonstranter løslates. Foto: Sergei Grits / AP / NTB scanpix

Straffetiltak

Fredag ettermiddag ble EUs utenriksministre enige om å forberede innføring av sanksjoner mot de myndighetspersonene som er involvert i voldsbruken.

Solberg skriver at Norge har tett kontakt med EU og nærstående land om situasjonen, og at Norge sammen med likesinnede vil bruke alle tilgjengelige politiske kanaler og verktøy for å møte den.

– FNs menneskerettighetsråd, OSSE og Europarådet er arenaer som nå bør ta opp situasjonen. Når EU nå varsler sanksjoner vil også Norge slutte seg til dem. Dette er en situasjon hvor europeiske land bør stå sammen om å fordømme både det ufrie valget og jobbe for å stoppe volden som har kommet i etterkant, skriver hun.

– Frie, demokratiske valg er en selvfølge for de aller fleste europeere. Det må også hviterusserne få oppleve, skriver statsministeren videre.

