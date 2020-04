Oppsving av porno-svindel

De siste uken har det vært en oppsving av pornosvindel mot nordmenn.

De siste ukene har mange nordmenn mottatt e-poster fra angivelige utpressere som hevder å ha overvåket dine internettaktiviteter det siste halvåret.

Dette er en spådd trend: Spår mer avansert pornosvindel i 2020

E-postene er gjerne tilpasset mottaker spesielt, ved at avsender har fått tilgang til et av dine passord, og bruker dette til å sannsynliggjøre at han/hun faktisk har fått tilgang til din private informasjon.

E-postene hevder altså å ha overvåket og dokumentert din surfing på porno, samt tatt opp video av deg gjennom kameraet på din datamaskin.

«Inkludert din masturberingsvideo, som leder meg til hvorfor jeg har skrevet denne e-posten til deg» står det i en av disse e-postene.

E-postene er utformet som utpressing, der avsender ber om penger for ikke å spre denne videoen til dine kontakter.

Dette bør bekymre

- Du trenger ikke å være bekymret. Det er en masseutsendt e-post, der de har personlig informasjon hentet fra databaser fra tidligere datainnbrudd, sier Ole Anders Ulsrud i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) til Nettavisen.

Ole Anders Ulsrud er seniorrådgiver i NorSIS.

Han sier at det ikke er noen grunn til å tro at svindlerne har overvåket din dataaktivitet, eller har tatt opp noen video av deg.

Ulsrud påpeker likevel at du bør være bekymret hvis passordet svindlerne oppgir, er det samme passordet som du bruker til å logge deg inn på ulike nettsteder. Selv om ikke akkurat disse svindlerne har forsøkt å bruke passordet, så kan det være andre kriminelle som har tilgang til passordet, og som vil misbruke det.

- Da må du endre passordene dine, og sette tofaktor pålogging der du kan, sier han. Du kan lese mer om tofaktor pålogging her på nettvett.no.

Siden 2018

Ulsrud i NorSIS sier at denne typen svindel startet i slutten av 2018, og at han har fått mange henvendelser om den.

- Her om dagen fikk jeg telefon fra ei jente tidlig i 20-årene som syntes denne e-posten var ganske ugrei, men det er menn denne e-posten treffer hardest, sier han.

Ulsrud sier at de som betaler utpresserne for å slippe distribusjon av video, i hovedsak er gutter mellom 20 og 30 år. Det er også den gruppen som aldri kontakter NorSIS etter å ha mottatt slike e-poster. Henvendelsene kommer stort sett fra menn, men også noen kvinner, mellom 35 og 65 år.

Svindlerne hevder å ha kontroll på kompromiterende materiale, og truer med å offentliggjøre det. Her er en av e-postene som brukes.

- Min teori er at det du kan dele opp mottakerne av disse svindel-e-postene i tre grupper:

De som forstår at dette er svindel og ikke gjør noe mer med det.

De som er i tvil, og som vil finne ut hva dette er. I denne gruppen har du de som oss i NorSIS.

Så har du gruppen som betaler, og som ikke kontakter NorSIS eller andre for hjelp.

Kan ha svindlet for hundrevis av millioner



NorSIS gjennomførte en spørreundersøkelse i 2018, etter at disse svindel-e-postene hadde begynt å florere.

- 15 prosent svarte da at de hadde mottatt en slik e-post. Av disse svarte 16 prosent at de hadde gjort en utbetaling, sier Ulsrud.

Hvis man tar utgangspunkt i den spørreundersøkelsen, så betyr det at 129.600 av Norges 5,4 millioner innbyggere har betalt tusenvis av kroner til svindlerne. I e-posten som er vist i denne artikkelen, er kravet på 2000 dollar, som tilsvarer 20.000 kroner.

Ulsrud sier at tidligere svindel-e-poster har hatt summer på rundt 5.000 kroner.

Hvis 129.600 nordmenn har betalt 5.000 kroner til svindlerne, så betyr det at over en halv milliard kroner har gått til svindlerne.