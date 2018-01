Opptil 100 migranter savnet i Middelhavet

Opptil 100 migranter er savnet etter at en gummibåt forliste like utenfor Libyas østkyst, ifølge den libyske marinen.

Talsmann for marinen, Ayoub Kacem, sier de har reddet 17 personer, blant dem flere kvinner og barn. Ifølge de overlevende var det mellom 90 og 100 migranter i gummibåten da den forliste utenfor den libyske byen Khoms.

Dårlig vær har gjort redningsoperasjonen krevende, og flere av de overlevende hang klamret til båten i flere timer før de ble reddet.

Lørdag forliste en annen gummibåt fylt med migranter lenger nord for Libya. De hadde blitt plassert i båten av menneskesmuglere. Ifølge den italienske kystvakten ble 86 av de rundt 150 om bord reddet. Over 60 personer er antatt omkommet.

Minst 3.116 flyktninger og migranter døde i forsøket på å nå Europa via Middelhavet i fjor, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De fleste av dem dro sjøveien fra Libya med kurs for Italia.

Mest sett siste uken