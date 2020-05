Opptøyene i Minneapolis sprer seg til flere byer

Opptøyer sprer seg i USA etter at en 46 år gammel afroamerikaner døde etter en pågripelse i Minneapolis i Minnesota.

Videobilder viser hvordan demonstranter i Minneapolis tar seg inn i en politistasjon mens brannalarmen hylet og sprinkleranlegget spruter ut vann.

En talsmann for politiet bekrefter at bygningen ble evakuert i 22-tiden torsdag kveld «av hensyn til sikkerheten til vårt personell».

Politistasjonen ligger i nabolaget der 46-åringen George Floyd døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot halsen i flere minutter under en pågripelse.

Trump advarer

Det er tredje natt på rad at demonstrantene går løs på politibiler, bygninger og butikker i byen.

USAs president Donald Trump kritiserer byens ordfører og truer med å sette inn nasjonalgarden.

– Det er en fullstendig mangel på lederskap. Enten må den veldig svake venstreradikale ordføreren Jacob Frey få orden på sakene, eller så setter jeg inn nasjonalgarden så jobben blir gjort ordentlig, tvitrer presidenten.

TILKALT: Store politistyrker forsøker å gjenopprette ro i Minneapolis, og guvernøren har tilkalt Nasjonalgarden. Foto: David Zalubowski (AP)

Trump skriver at «disse pøblene» vanærer minnet om drepte George Floyd.

– Jeg snakket med guvernør Tim Walz og fortalte ham at militæret er med ham hele veien. Blir det trøbbel, kommer vi til å ta kontroll. Når plyndringen starter, begynner skytingen, skriver Trump.

Siste i rekken

Det siste dødsfallet i Minnesota føyer seg inn i rekken av flere hendelser den siste tiden der afroamerikanere er drept eller har mistet livet i forbindelse med politiaksjoner.

I mars ble 26 år gamle Breonna Taylor skutt og drept av politiet under en narkotikarassia mot hjemmet hennes i Louisville i Kentucky. Hun ble truffet av åtte skudd. Det ble ikke funnet narkotika i huset.

I tillegg har etterforskningen av drapet på Ahmaud Arbery, som ble skutt under en joggetur i Georgia i februar, skapt sterke reaksjoner.

Sprer seg

I Denver i Colorado skal det ha blitt avfyrt skudd under en demonstrasjon, og ifølge USA Today forsøkte en person i bil å kjøre over en demonstrant. Minst 40 personer skal ha blitt pågrepet under protester i New York.

Også i Chicago endte demonstrasjoner i sammenstøt mellom demonstranter og politiet. I Oakland i California skal en gruppe demonstranter ha stengt flere gater.

Demokratene i Representantenes hus krever at politidrap på afroamerikanere granskes, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ber om ro

Byens ordfører Jacob Frey ber om ro.

– Vær så snill, Minneapolis. Vi kan ikke la en tragedie forårsake mer tragedie, tvitret han.

MOTSVAR: Politiet svarer demonstrantene med tåregass. Foto: Carlos Gonzalez (AP)

Guvernøren i Minnesota, Tim Walz, har erklært unntakstilstand, satt inn om lag 200 ekstra politifolk og har alt innkalt nasjonalgarden for å opprette ro og orden.

Sist gang nasjonalgarden i Minnesota ble satt inn for å håndtere opptøyer var i 2008.

– Ikke kom hit

Minneapolis har stengt trikkelinjene og planlegger å stanse alle bussavganger av hensyn til sikkerheten til de ansatte, heter det i en uttalelse.

Flere nabolag er hardt rammet, og politiet har rykket ut til meldinger om ødeleggelser og opptøyer. Også i nabobyen St. Paul er butikker i sentrum plyndret og politibiler angrepet med stein og flasker, opplyser politiet.

– Vennligst hold dere hjemme. Ikke kom hit for å demonstrere. Fokuser på George Floyd, på bevegelsen vår, på å hindre at dette skjer igjen. Vi kan stå sammen i den kampen, tvitret ordfører Melvin Carter i St. Paul.

Sju skutt i Louisville

Sju personer er skutt i Louisville i Kentucky under en demonstrasjon mot politiets drap på Breonna Taylor i mars.

En av de som ble skutt, skal være kritisk skadd, og politiet opplyser at det skal ha blitt gjort pågripelser. De oppgir ikke hvor mange.

Alle de sju som ble skutt, var sivile, ifølge politiet.

Over 500 personer deltok i protestene i Louisville.

Mørke Breonna Taylor ble drept av politiet i sitt eget hjem i midten av mars. Politifolkene banket på døren hennes i forbindelse med en narkotikasak. 26-åringen ble skutt åtte ganger. Politiet fant ikke noe narkotika på adressen.

